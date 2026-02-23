세븐틴 도겸X승관, 오는 4월 단독 공연 '소야곡 온 스테이지' 개최

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 세븐틴 '메보즈' 도겸X승관이 국내외 5개 도시에서 단독 공연을 개최한다.

23일 하이브 뮤직그룹 레이블 플레디스 엔터테인먼트에 따르면 도겸X승관은 오는 4월 17~19일 인천 인스파이어 아레나에서 'DxS '소야곡' 온 스테이지'의 화려한 막을 올린다. 투어는 같은 달 29~30일 치바 마쿠하리 멧세, 5월 30~31일 대구 엑스코, 6월 6일 마카오 더 베네시안 아레나, 7월 25일 가오슝 아레나로 이어진다.

공연 타이틀은 지난 1월 발매된 도겸X승관의 미니 1집 '소야곡'에서 따왔다. '보통의 사랑'이라는 주제를 두 사람만의 감성적인 스토리텔링으로 풀어낸 앨범처럼, 이번 투어에서도 누구나 공감할 수 있는 음악을 이들의 완벽한 하모니로 만나볼 수 있을 것으로 기대된다.

도겸X승관은 '소야곡' 공개 당시 음악방송은 물론 '이슬라이브2', '레코드 딜리버리' 등 다양한 라이브 콘텐츠에 출연해 흠잡을 데 없는 가창력을 입증했다. 이들의 활약에 힘입어 타이틀곡 '블루'(Blue)는 국내외 음원 차트 1위에 오르고 수많은 챌린지를 탄생시키는 등 정통 발라드로는 이례적인 호응을 얻었다.

음반 역시 큰 사랑을 받았다. '소야곡'은 유닛 앨범으로는 보기 드물게 발매 당일 52만 장 넘게 팔리며 하프 밀리언셀러를 달성했다. 또한 일본 오리콘 '데일리 앨범 랭킹', 중국 QQ뮤직 '디지털 베스트셀러 앨범' EP 부문 일간·주간 차트 정상에 올랐고, 미국 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200' 순위권에도 진입했다.

도겸X승관은 유닛뿐 아니라 개인 활동으로도 다재다능한 역량을 뽐내고 있다. 도겸이 부른 인기 웹툰 '화산귀환'의 OST '지는 법은 배운 적이 없으니까'가 23일 오후 6시 공개된다. 승관이 진행하는 웹예능 '부승관의 비비디바비디부'도 순항 중이다. 그는 특유의 재치 있는 입담으로 매회 게스트와 유쾌한 케미스트리를 뿜어내며 시청자들에게 호평을 얻고 있다.

