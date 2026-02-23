전체기사 최신뉴스 GAM
시흥시 '2026년 배출가스 저감사업 보조금 지원' 617대·17억 투입

양순필 국장 "시민이 체감할 수 있는 대기질 개선을 이루겠다"

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 미세먼지 저감과 대기질 개선을 위해 올해 노후 차량 대상 '2026년 운행차 배출가스 저감사업 보조금 지원사업'에 617대 지원을 목표로 17억 원을 투입한다고 23일 밝혔다. 이는 노후 차량의 조기 폐차와 저공해 조치를 통해 배출가스를 줄이는 사업으로, 시는 2006년부터 추진하고 있다.

시흥시청 전경. [사진=시흥시]

시는 올해 노후 차량 및 건설기계 617대를 대상으로 보조금을 지원할 계획으로, 2월 25일부터 신청을 받는다. 지원 항목은 ▲조기폐차▲배출가스 저감장치(DPF) 부착▲노후 건설기계 엔진 교체▲전동화 개조 등이다.

지원 대상은 신청일 기준 사용본거지가 시흥시에 등록돼 있고, 소유기간이 6개월 이상인 차량 및 건설기계다. 구체적으로 ▲배출가스 4ㆍ5등급 경유차(5등급은 경유 외 연료 포함)▲2009년 8월 31일 이전 배출허용기준을 적용받아 제작된 도로용 3종 건설기계(덤프트럭ㆍ콘크리트믹서트럭ㆍ콘크리트펌프트럭)▲2004년 이전 제작된 지게차ㆍ굴착기ㆍ로더ㆍ롤러 등이 해당된다.

시는 '조기 폐차' 사업의 경우 배출가스 4등급 경유차ㆍ5등급 노후차와 노후 건설기계를 대상으로 차량 기준 가액의 70~100%를 지원하고 신차 구매 시 조건에 따라 30~200%를 추가로 지원한다. 저소득층과 소상공인에게는 100만 원을 추가 지원한다.

'배출가스 저감장치(DPF) 부착' 사업은 배출가스 5등급 경유차를 대상으로 비용의 90%를 지원한다. '노후 건설기계 엔진 교체' 사업은 2004년 이전 기준으로 제작된 지게차와 굴착기 등을 대상으로 신형 엔진 교체 비용을 지원한다.

특히 정부정책 전환에 따라 올해를 끝으로 배출가스 5등급 차량에 대한 조기폐차 및 저감장치(DPF) 보조금 지원이 종료될 예정인 만큼, 지원 우선순위는 5등급 차량과 제작 일자가 오래된 차량 순으로 정해진다. 지원은 1인당 1대로 제한된다.

사업 신청은 오는 25일부터 내달 18일까지 '자동차 배출가스 종합전산시스템' 누리집을 통해서 하거나 등기우편(한국자동차환경협회)으로 하면 된다. 조기 폐차는 3월 18일까지, 저감장치 부착ㆍ건설기계 엔진 교체ㆍ전동화 개조는 예산 소진 시까지 신청할 수 있다.

양순필 환경국장은 "이번 사업으로 노후 차량에서 배출되는 미세먼지를 줄여 시민이 체감할 수 있는 대기질 개선을 이루겠다"라며 "올해를 끝으로 5등급 차량은 조기 폐차 및 저감장치 보조금 지원이 종료되는 만큼 대상자들의 적극적인 신청을 바란다"라고 당부했다.

1141world@newspim.com

