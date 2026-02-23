원어스, 23일 7주년 팬콘 티켓 오픈…뜨거운 예매 열기 예고

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 원어스가 뜨거운 티켓팅 열기를 예고했다.

23일 오후 8시 티켓 예매처 멜론티켓을 통해 '2026 원어스 팬콘 : 웰컴 투 '어스스 아일랜드''의 티켓 예매가 오픈된다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 원어스 팬콘 포스터. [사진=비웨이브엔터테인먼트] 2026.02.20 moonddo00@newspim.com

이번 공연은 원어스의 공식 팬덤 투문의 생일을 맞이해 개최되는 만큼 더욱 의미가 뜻깊다. 뿐만 아니라 원어스가 비웨이브 엔터테인먼트로 이적한 이후 처음으로 팬들과 함께하는 자리이기에 특별한 이벤트로 다가갈 것으로 기대된다.

원어스는 팬들을 향한 남다른 애정을 가득 담아 이번 팬콘을 다채롭게 채울 예정이다. 그간 걸어온 음악 여정을 만나볼 수 있는 스테이지부터 활발한 소통까지 놓치지 않으며 팬들에게 잊지 못할 추억을 선물할 준비에 한창이다.

개최에 앞서 원어스는 팬콘 포스터와 티저 영상을 순차적으로 오픈하며 카운트다운을 이어갔다. 이들은 정글을 연상케 하는 공간을 누비며 눈부신 비주얼을 자랑하는가 하면, 흘러나오는 웅장한 사운드로 몰입감을 극대화하며 공연 기대감을 고조시켰다.

그간 동양풍 콘셉트가 돋보이는 음악과 강렬한 퍼포먼스를 선보이며 유일무이한 아이덴티티를 구축해 온 원어스. 비웨이브 엔터테인먼트와 전속계약을 체결하고 새로운 전환점을 맞이한 이들이 팬콘을 시작으로 걸어나갈 행보를 향해 귀추가 주목된다.

원어스의 2026 원어스 팬콘 : 웰컴 투 '어스스 아일랜드''는 3월 21, 22일 서울 광운대학교 동해문화예술회관 대극장에서 개최된다.

moonddo00@newspim.com