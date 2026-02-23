광주 교복값 비싼 이유 있었다…업체 간 담합 정황

광주 시민단체 "투찰률 90% 이상 12곳…시장 교란"

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주지역에서 교복 업체들이 담합을 통해 높은 가격 체계를 형성하고 있다는 의혹이 제기됐다.

학벌없는 사회를 위한 시민모임은 23일 보도자료를 내고 "2026학년도 광주지역 중·고등학교 교복 입찰 현황을 분석한 결과 낙찰자의 투찰률 90% 이상 학교가 12곳에 달했고 이 중 10곳이 사립학교로 확인됐다"고 지적했다.

'교복 나눔장터'를 찾은 학부모와 학생. [사진=뉴스핌 DB]

특히 "일부 학교에서는 1~2순위 투찰 금액 차이가 2000원에 불과한 사례도 나타났다"며 "투찰률이 90%를 넘고 금액 차이가 근소한 점을 봤을 때 시장 경쟁이 실질적으로 작동하지 않았을 가능성이 매우 크다"고 주장했다.

그러면서 "특정 브랜드 2곳은 업체명과 주소, 대표자명을 변경해 운영하면서 낙찰을 받은 것으로 파악됐다"며 "해당 업체의 투찰률은 98%로 광주지역에서 가장 높은 수준을 기록했다"고 언급했다.

투찰률은 학교가 제시한 예정가격 대비 교복 업체의 낙찰금액 비율을 뜻한다. 높을수록 교복 가격이 상승한다는 의미로 학부모와 학생의 비용 부담이 증가하게 된다.

시민모임은 "2023년 광주지역에서 교복 입찰 담합 사건과 관련해 교복업자 29명에게 벌금형이 선거됐음에도 유사한 형태가 반복돼 있어 교육 당국의 실효성 있는 대응이 요구된다"고 당부했다.

