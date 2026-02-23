전체기사 최신뉴스 GAM
뉴스핌

2026.02.24 (화)
광주시 육성 'G-유니콘 기업' 매출 231% 급성장

AI·바이오·수소·의료소재 5개사 성공 사례

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시가 육성하는 '지(G)-유니콘 기업' 5곳이 1년만에 총 120억원의 신규 투자유치를 이끌어냈다.

23일 광주시에 따르면 이들 기업의 총매출액은 277억원으로 전년 대비 기업별 평균 증가율은 231%에 달했다. 이러한 성장세를 바탕으로 36명이 일자리가 새로 창출됐다.

G-유니콘 성과 공유회. [사진=광주시] 2026.02.23 bless4ya@newspim.com

'지(G)-유니콘 육성프로그램'은 성장 잠재력이 높은 창업기업을 선발해 ▲사업화 자금▲기술 고도화▲투자 연계▲세계 진출 등을 집중 지원하는 광주시 대표 규모 확대(스케일업) 프로그램이다.

지난해 선정 기업은 ▲아이메디텍▲베슬에이아이코리아▲바이오컴▲에스티에이치▲파인트코리아 등 5개사다.

아이메디텍은 중재시술용 나노섬유 지지체와 제조장치를 개발해 기술 안정성·유효성 평가를 완료했으며 2025년 매출 약 52억 원을 달성했다. 미국과 중국에서 각각 업무협약(MOU)을 체결함으로써 세계시장 진출을 본격화하고 있다.

베슬에이아이코리아는 생성형 인공지능(AI) 개발 및 운영을 위한 인공지능(AI) 오케스트레이션 플랫폼을 기반으로 공공·금융 분야 실사용 사례를 확보하고, 국내외 특허 11건을 확보해 인공지능(AI) 기반시설 분야 경쟁력을 강화했다.

바이오컴은 온디바이스 인공지능(AI) 에이전트 기반 개인 맞춤형 대사이상·비만관리 솔루션을 고도화해 2025년 매출 약 123억원을 기록했다. '시리즈 A 투자유치'를 완료해 성장 재원을 확보했다.

에스티에이치는 수소연료전지용 고내구성 탄소 담지체 및 촉매 기술을 개발하고 카이스트(KAIST) 보유 특허 2건을 이전받아 기술 신뢰도를 높였다. 해외 기업과 기술협약(NDA) 3건을 체결하며 글로벌 기술 협력 가능성을 확대했다.

파인트코리아는 수요맞춤형 의료용 생분해성 복합소재를 개발하고 신규 생분해성 소재 2종 개발 및 인허가용 생물학적 안전성 평가 7건을 통과해 상용화 기반을 확보했다. 중국 위고그룹과 2건의 업무협약(MOU)을 체결하며 중국 시장 진출 기반을 다졌다.

오영걸 경제창업국장은 "앞으로도 유망 기업이 세계적 유니콘 기업으로 도약할 수 있도록 지원을 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.

bless4ya@newspim.com

