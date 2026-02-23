대구북구청소년회관, 외부특별교육기관 6년 연속 선정

[대구=뉴스핌] 김용락 기자= 대구 북구청소년회관은 2020년부터 이어진 우수한 운영 성과를 인정받아, 대구시교육청 주관 '2026년 외부특별교육기관'명단에 6년 연속 이름을 올렸다고 23일 밝혔다. 외부특별교육은 학교 의뢰를 받아 학교생활 적응을 위해 청소년과 보호자에게 전문적인 상담과 교육을 제공하는 회복 중심 지원 제도다.

북구청소년회관은 그동안 청소년의 학교 적응을 돕기 위해 ▲자기이해 및 책임의식 향상 ▲의사소통 역량 강화 ▲감정조절 및 갈등해결 훈련 ▲관계 회복 집단상담 등 체계적이고 전문적인 프로그램을 운영해 왔다.

대구북구청소년회관은 외부특별교육기관 6년 연속 선정됐다.[사진=북구청소년회관]

특히, 보호자 교육을 병행하여 가정 내 긍정적인 양육 환경을 조성하고 부모와 자녀 간의 관계 개선을 이끄는 등 통합적인 성장 지원 체계를 구축해 왔다.

아울러, 2026년부터는 대구시교육청의 통합 관리 시스템인 '든든e'가 도입된다. 이를 통해 교육 신청부터 접수, 관리, 결과 처리까지 전 과정이 시스템으로 일원화되어 운영의 효율성과 행정 신뢰도가 대폭 향상될 전망이다.

이복우 대구북구청소년회관 관장은 "지난 6년간 축적된 전문성과 현장 경험을 바탕으로 지역 청소년들이 건강하게 성장하고 긍정적으로 변화할 수 있도록 지원해 나가겠다."고 밝혔다.

