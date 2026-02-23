전북도, 전략작물 직불제 확대…쌀 수급 안정 총력

지원 품목 다변화·단가 인상 추진

수급조절용 벼 도입·농가 소득 보전 강화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 쌀 과잉 생산을 완화하고 농가 소득 안정을 도모하기 위해 2026년 전략작물직불제를 확대 개편한다.

도는 23일 벼 대신 전략작물을 재배하는 농가에 대한 지원 품목을 늘리고 지급 단가를 인상한다고 밝혔다.

전북자치도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.02.23 lbs0964@newspim.com

전략작물직불제는 논에 밀·콩·조사료 등 전략작물을 재배할 경우 직불금을 지급하는 제도로, 쌀 수급 조절과 수입 의존 작물의 국내 생산 확대를 목표로 한다.

이번 개편으로 수급조절용 벼와 알팔파, 율무, 수수가 지원 품목에 새롭게 포함됐다. 수급조절용 벼는 평시 가공용으로 활용해 밥쌀 시장과 분리하고, 공급 부족 등 유사시에는 밥쌀로 전환하는 예비 물량 기능을 수행한다.

지급 단가는 ha당 수급조절용 벼 500만 원, 알팔파·율무 250만 원, 수수 240만 원이다.

기존 품목 지원도 강화된다. 옥수수와 깨(참깨·들깨)의 단가는 ha당 100만 원에서 150만 원으로, 하계조사료는 500만 원에서 550만 원으로 각각 인상된다.

이는 비료비와 인건비 상승에 따른 농가 부담을 덜고 전략작물 재배 유인을 높이기 위한 조치다. 전략작물직불금 신청은 동계작물의 경우 4월 3일까지, 하계작물은 5월 29일까지 농지 소재지 읍·면·동 행정복지센터에서 접수한다.

민선식 전북자치도 농생명축산산업국장은 "쌀값 안정과 식량 안보를 동시에 달성하기 위한 개편"이라며 "변경 사항을 확인해 기한 내 신청해 달라"고 말했다.

