전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

美 남자 아이스하키도 캐나다에 연장승... 46년 만에 정상 탈환

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

캐나다 공세 버틴 뒤 연장 골든골... 여자 이어 '관세 더비 2차전' 승리

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국 남자 아이스하키가 46년 묵은 한을 풀었다. 북미의 자존심이 걸린 아이스하키 결승에서 숙적 캐나다를 꺾었다. 여자부에 이어 남자부까지 석권하면서 사상 처음으로 남녀 동반 우승이라는 이정표도 세웠다.

미국은 22일 한국시간 이탈리아 밀라노 산타줄리아 아이스하키 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계 올림픽 남자 아이스하키 결승에서 캐나다를 연장 끝에 2-1로 눌렀다. 1980년 레이크플래시드 동계 올림픽 이후 46년 만의 정상 복귀다. 통산 세 번째 금메달이다. NHL 선수들이 마지막으로 출전했던 2014 소치 동계올림픽 이후 12년 만에 다시 정상 복귀를 노렸던 캐나다는 은메달에 만족해야 했다.

[밀라노 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 미국 선수들이 22일(한국시간) 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 남자 아이스하키 결승 연장전에서 골든골이 터지자 환호하고 있다. 2026.2.22 psoq1337@newspim.com
[밀라노 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 미국 선수들이 22일(한국시간) 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 남자 아이스하키 결승 연장전에서 골든골이 터지자 환호하고 있다. 2026.2.22 psoq1337@newspim.com

경기는 예상대로 거칠고 팽팽했다. NHL 정상급 선수들이 12년 만에 올림픽 무대로 복귀한 대회였다. NHL 사무국은 2018년 평창 대회 때 비용 문제로 불참했고 2022년 베이징 대회는 코로나19 확산 우려로 선수 파견을 포기했다. 긴 공백 끝에 미국과 캐나다의 '배수진 승부'가 성사됐다.

[밀라노 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 미국과 캐나다 선수들이 22일(한국시간) 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 남자 아이스하키 결승전 도중 싸우고 있다. 2026.2.22 psoq1337@newspim.com

두 팀의 대결은 경기 전부터 긴장이 감돌았다. 최근 관세 갈등으로 정치·경제적 긴장 관계까지 맞물려 '관세 더비'로 불렸다. 미국은 경기 시작 6분 만에 맷 볼디가 역습 상황에서 상대 수비를 뚫고 선제골을 터뜨렸다. 선제골을 내준 캐나다는 2피리어드 들어 거센 공세를 퍼부었다. 결국 2피리어드 종료 1분여를 남기고 케일 마카가 동점골을 꽂아 넣으며 균형을 맞췄다. 이후 경기 흐름은 캐나다 쪽으로 기울었다. 캐나다는 미국 골문을 향해 잇따라 슈팅을 때렸지만 번번이 빗나가거나 미국 골텐더 코너 헬러벅의 선방에 막혔다. 헬러벅은 41차례 슈팅 중 무려 40개를 막아냈다.

[밀라노 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 미국 잭 휴즈가 22일(한국시간) 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 남자 아이스하키 결승 연장전에서 골든골을 터뜨리고 있다. 2026.2.22 psoq1337@newspim.com

3피리어드에서는 캐나다가 더블 마이너 페널티로 4분간 수적 열세에 놓였다. 체력 부담이 컸다. 미국은 공세를 이어갔지만 마무리가 되지 않았다. 승부는 연장으로 넘어갔다. 3대3 서든데스로 치러진 연장에서 잭 휴즈의 스틱에서 골든골이 나왔다. 벤치에 있던 미국 선수들은 일제히 빙판으로 쏟아져 나왔다. 미국 관중들은 환호성을 질렀고 패한 캐나다 선수들은 고개를 숙인 채 아쉬움을 감추지 못했다.

[밀라노 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 캐나다 선수들이 22일(한국시간) 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 남자 아이스하키 결승 연장전끝에 패하자 아쉬운 표정을 짓고 있다. 2026.2.22 psoq1337@newspim.com

미국의 승리는 '동계 올림픽의 꽃'이라 불리는 한 종목을 제패했다는 것 이상의 의미를 갖는다. 올림픽 아이스하키는 오랫동안 캐나다의 무대라는 인식이 강했다. 남녀 통틀어 최다 금메달을 보유한 종가를 무너뜨린 쾌승이다.

이번 대회 미국은 남녀 대표팀이 모두 캐나다를 꺾고 금메달을 휩쓸었다. 여자 대표팀은 전 경기 승리로 정상에 오르며 최근 1년간 세계선수권과 4개국 대회까지 사실상 독주를 이어갔다. 이제 여자 하키의 주도권이 캐나다에서 미국으로 넘어갔다는 평가다. 남자부 우승까지 더해지면서 미국은 유소년 시스템부터 NCAA, AHL, NHL로 이어지는 피라미드 구조의 경쟁력을 재확인했다. NHL 사무국 역시 올림픽 복귀가 흥행과 브랜드 측면에서 성공적이었다는 평가가 나온다.

반면 캐나다는 과제를 안게 됐다. 올림픽 최다 금메달 국가라는 자부심에도 불구하고 최근 결승 연패는 수비와 골텐딩, 세대교체 과정의 균열을 드러냈다는 지적이다. 캐나다 언론도 "더 이상 올림픽이 전용 무대는 아니다"라며 미국과의 격차가 사라졌다고 전했다.

psoq1337@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29
사진
'재명이네 마을'서 정청래 강제 퇴출 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 정청래 더불어민주당 대표와 이성윤 최고위원이 이재명 대통령의 팬 카페인 '재명이네 마을'에서 강제 퇴출당했다. 네이버 카페 '재명이네 마을' 운영진은 22일 정 대표와 이 최고위원의 강제 탈퇴에 관한 투표 결과 이들의 강퇴가 확정됐다고 밝혔다. 투표 결과에 따르면 전체 투표수 1231표 중 찬성 1001표(81.3%), 반대 230표(18.7%)였다. '재명이네 마을' 카페에 올라온 더불어민주당 정청래 대표와 이성윤 최고위원이 강제 탈퇴 공지. [사진=카페 캡쳐] 운영진은 "정청래, 이성윤 의원은 마을에서 재가입 불가 강제 탈퇴 조치된다"고 했다. 운영진은 "분란을 만들고 아무것도 책임지지 않는 당 대표, 사퇴하라 외쳐 보지만 '너희들은 짖어라' 하는 듯한 태도"라며 "한술 더 떠 정치 검찰 조작 기소 대응 특위 수장으로 이성윤을 임명하며 분란에 분란을 가중하는 행위에 더 이상 용납이 되지 않는다"고 했다. 이어 "한때는 이 마을에도 표심을 얻기 위해 뻔질나게 드나들며 수많은 글을 썼었지만, 지난 당 대표 선거 당시 비판받자 발길을 끊었다"며 "필요할 때는 그렇게 마을을 이용하더니 달면 삼키고 쓰면 뱉는가? 우리가, 지지자들이 그렇게 만만한가?"라고 했다. 또 "이곳 '재명이네 마을'은 오직 이재명 대통령을 최우선으로 지지하는, 존경하고 사랑하는 공간"이라며 "운영자로서 할 수 있는 소심한 조치는 그저 이 공간에서 강퇴하는 것뿐이라 판단한다"고 했다. 그러면서 "이 마을은 운영자 개인 것이 아닌, 마을 주민들과 함께 가꿔온 소중한 공간이므로 이 절차에 대해 주민들과 소통하여 진행하고자 한다"며 "그 결과는 온전히 당 대표께서 받아들이시라"고 했다. '재명이네 마을' 매니저는 그동안 정 대표와 이 최고위원이 이 대통령의 행보와 엇박자를 보이며 당내 분란을 일으켰다고 주장했다. 특히 정 대표가 강행한 조국혁신당과의 합당 제안, '1인 1표제' 추진 등을 문제라고 봤다. 이 최고위원에 대해서는 특검 후보 추천 논란과 '1인 1표제' 관련 중앙위원회 투표 과정에서 제기된 사찰 의혹 등을 강퇴 배경으로 설명했다.  chogiza@newspim.com 2026-02-23 11:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동