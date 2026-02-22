전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

[프로농구] '신지현 25점' 신한은행, BNK 잡고 시즌 첫 연승

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 신한은행이 갈 길 바쁜 BNK를 잡았다. 인천 신한은행은 22일 부산 사직체육관에서 열린 2025-2026 여자프로농구 정규리그 부산 BNK 썸과 원정 경기에서 71-68로 이겼다.

신한은행은 2연승을 달리며 6승 20패를 기록했다. 순위는 여전히 최하위지만 시즌 첫 연승이다. BNK는 2연패에 빠지며 13승 14패가 됐다. 공동 4위에서 5위로 내려앉았다.

신지현이 3점슛 6개를 포함해 25점 5리바운드를 기록했고 신이슬이 17점을 보탰다. 홍유순은 10점 11리바운드로 더블더블을 작성했다. BNK 박혜진이 21점으로 맞섰고 김소니아가 17점 5리바운드, 안혜지가 13점 7리바운드 10어시스트로 분전했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 신지현이 22일 2025-2026 여자프로농구 정규리그 부산 BNK와의 원정 경기에서 돌파를 시도하고 있다. [사진=WKBL] 2026.02.22 psoq1337@newspim.com

신한은행이 1쿼터 초반 신지현의 3점슛으로 포문을 열었다. 외곽과 골밑이 동시에 터졌다. BNK는 김소니아의 개인 공격에 의존했다. 1쿼터는 18-6으로 신한은행이 일찌감치 흐름을 잡았다. 2쿼터에도 신한은행이 리드를 이어갔다. 신지현의 외곽포가 이어졌고 신이슬이 미드레인지로 힘을 보탰다. 전반은 37-23, 14점 차로 앞선 채 마쳤다.

3쿼터 들어 경기 양상이 달라졌다. BNK가 외곽에서 연속 3점을 꽂았다. 안혜지와 박혜진, 이소희가 차례로 터뜨렸다. 김소니아의 뱅크슛까지 더해지며 순식간에 격차가 좁혀졌다. 3쿼터 종료 시점 점수는 48-44. 4점 차 접전이었다.

4쿼터는 시소게임이었다. 신한은행이 달아나면 BNK가 따라붙었다. 종료 1분여를 남기고 BNK가 2점 차까지 압박했다. 승부는 자유투에서 갈렸다. 신한은행은 홍유순과 신지현이 차곡차곡 자유투를 넣어 승기를 잡았다. 종료 7초 전 안혜지가 3점을 성공시키며 추격의 불씨를 살렸다. 마지막 공격에서도 안혜지가 외곽을 시도했지만 림을 외면했다.

psoq1337@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29
사진
'재명이네 마을'서 정청래 강제 퇴출 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 정청래 더불어민주당 대표와 이성윤 최고위원이 이재명 대통령의 팬 카페인 '재명이네 마을'에서 강제 퇴출당했다. 네이버 카페 '재명이네 마을' 운영진은 22일 정 대표와 이 최고위원의 강제 탈퇴에 관한 투표 결과 이들의 강퇴가 확정됐다고 밝혔다. 투표 결과에 따르면 전체 투표수 1231표 중 찬성 1001표(81.3%), 반대 230표(18.7%)였다. '재명이네 마을' 카페에 올라온 더불어민주당 정청래 대표와 이성윤 최고위원이 강제 탈퇴 공지. [사진=카페 캡쳐] 운영진은 "정청래, 이성윤 의원은 마을에서 재가입 불가 강제 탈퇴 조치된다"고 했다. 운영진은 "분란을 만들고 아무것도 책임지지 않는 당 대표, 사퇴하라 외쳐 보지만 '너희들은 짖어라' 하는 듯한 태도"라며 "한술 더 떠 정치 검찰 조작 기소 대응 특위 수장으로 이성윤을 임명하며 분란에 분란을 가중하는 행위에 더 이상 용납이 되지 않는다"고 했다. 이어 "한때는 이 마을에도 표심을 얻기 위해 뻔질나게 드나들며 수많은 글을 썼었지만, 지난 당 대표 선거 당시 비판받자 발길을 끊었다"며 "필요할 때는 그렇게 마을을 이용하더니 달면 삼키고 쓰면 뱉는가? 우리가, 지지자들이 그렇게 만만한가?"라고 했다. 또 "이곳 '재명이네 마을'은 오직 이재명 대통령을 최우선으로 지지하는, 존경하고 사랑하는 공간"이라며 "운영자로서 할 수 있는 소심한 조치는 그저 이 공간에서 강퇴하는 것뿐이라 판단한다"고 했다. 그러면서 "이 마을은 운영자 개인 것이 아닌, 마을 주민들과 함께 가꿔온 소중한 공간이므로 이 절차에 대해 주민들과 소통하여 진행하고자 한다"며 "그 결과는 온전히 당 대표께서 받아들이시라"고 했다. '재명이네 마을' 매니저는 그동안 정 대표와 이 최고위원이 이 대통령의 행보와 엇박자를 보이며 당내 분란을 일으켰다고 주장했다. 특히 정 대표가 강행한 조국혁신당과의 합당 제안, '1인 1표제' 추진 등을 문제라고 봤다. 이 최고위원에 대해서는 특검 후보 추천 논란과 '1인 1표제' 관련 중앙위원회 투표 과정에서 제기된 사찰 의혹 등을 강퇴 배경으로 설명했다.  chogiza@newspim.com 2026-02-23 11:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동