손흥민, 선제골 도움... 세기의 '손-메 대전' 3-0 완승

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 메이저리그 사커(MLS) 개막전으로 치러진 '세기의 손-메 대전' 승자는 손흥민이었다. LAFC는 22일(한국시간) 로스앤젤레스 메모리얼 콜리세움에서 열린 인터 마이애미와 시즌 개막전에서 3-0 완승을 거두며 힘차게 새 시즌을 열었다.

이날 경기장은 7만 5673명의 관중으로 가득 찼다. LAFC 구단에 따르면 MLS 개막 라운드 최다 관중이자 역대 두 번째 규모다. 검은색과 금색 유니폼을 입은 LAFC 팬이 주류였지만, 분홍색 인터 마이애미 유니폼을 입은 관중도 곳곳에서 눈에 띄었다. 경기 전 조명이 꺼지고 휴대전화 플래시가 흔들리며 폭죽과 찬송가 '어메이징 그레이스'가 울려 퍼지는 장관이 펼쳐졌다.

손흥민이 21일(한국시간) 로스앤젤레스 메모리얼 콜리세움에서 열린 미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 새 시즌 개막전 LAFC와 인터 마이애미 경기를 앞두고 경기장에 들어서고 있다. [사진=LAFC SNS]

손흥민은 전방에서 데니 부앙가, 다비드 마르티네스와 함께 4-3-3 최전방 스리톱으로 출전했다. LAFC 허리는 델가도, 에스타퀴오, 틸먼이 지켰고, 포백은 세쿠라, 포르테오스, 타파니, 팔렌시아가, 골문은 요리스가 책임졌다. 인터 마이애미는 메시가 한 칸 아래에서 공격을 조율했다. 최전방에는 베르트라메, 양 측면에는 실베티와 세고비아가 자리했다.

경기 전반부터 손흥민과 LAFC의 템포가 주도했다. 전반 6분 부앙가의 침투 패스를 받아 단독 돌파를 시도했지만 슈팅까지 연결하지 못했다. 전반 12분 아크서클 왼편에서 얻은 프리킥은 수비벽에 막혔다. 전반 24분 손흥민은 부드러운 몸놀림으로 수비를 흔들며 왼쪽으로 질주, 침투하는 부앙가에게 패스를 연결했으나 슈팅은 옆 그물을 때렸다. 메시가 이끄는 인터 마이애미 공격도 위협적이었지만 LAFC 수비진은 흔들리지 않았다. 전반 추가 시간 메시가 아크 정면에서 왼발 슈팅을 시도했지만 골문을 벗어났다.

손흥민이 21일(한국시간) 로스앤젤레스 메모리얼 콜리세움에서 열린 미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 새 시즌 개막전 LAFC와 인터 마이애미 경기에서 동료의 골에 환호하고 있다. [사진=LAFC SNS]

손흥민이 21일(한국시간) 로스앤젤레스 메모리얼 콜리세움에서 열린 미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 새 시즌 개막전 LAFC와 인터 마이애미 경기에서 부앙가와 손을 마주치고 있다. [사진=LAFC SNS]

손흥민의 시즌 첫 공격 포인트는 전반 38분 터졌다. 상대 패스를 가로챈 에우스타퀴오가 손흥민에게 연결했고, 손흥민은 오른쪽으로 침투하던 마르티네스에게 정확히 패스를 건넸다. 마르티네스는 곧바로 오른발로 마무리하며 골망을 갈랐다. LAFC는 선제골로 전반을 1-0으로 마쳤다.

손흥민은 올 시즌 MLS 첫 도움이자 공식전 2경기 연속 공격포인트를 기록했다. 앞서 LAFC의 올해 첫 공식전이던 지난 18일 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 1라운드 1차전에서 온두라스의 레알 에스파냐를 상대로 전반전에만 1골 3도움을 몰아치는 '원맨쇼'를 펼쳤다.

후반전에도 손흥민의 활약은 이어졌다. 후반 28분 틸먼의 오른쪽 측면 크로스를 부앙가가 받아 수비와 골키퍼를 제친 뒤 추가골을 넣었다. 손흥민은 후반 42분 왼쪽 측면으로 침투하며 부앙가에게 연결했으나 슈팅까지 이어지지 않았다. 후반 43분 손흥민 대신 들어간 오르다즈가 교체 직후 골을 터뜨리며 경기는 3-0으로 마무리됐다.

손흥민이 21일(한국시간) 로스앤젤레스 메모리얼 콜리세움에서 열린 미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 새 시즌 개막전 LAFC와 인터 마이애미 경기에서 부앙가와 어깨동무를 하면서 기뻐하고 있다. [사진=LAFC SNS]

메시는 풀타임을 소화했지만 공격 포인트를 남기지 못했다. 78.7%의 패스 성공률과 0.21의 기대득점을 기록하며 팀 공격을 조율했으나 손흥민과 LAFC 공격진의 결정력 앞에 빛을 잃었다. 인터 마이애미는 점유율을 높이며 공격을 시도했지만 내려앉은 LAFC 수비를 뚫지 못했고 오히려 카운터로 허점을 드러냈다.

손흥민은 필드 곳곳을 누비며 공격과 수비를 조율했다. 교체될 때까지 저돌적인 전방 압박과 침투를 반복하며 팀 플레이를 주도했다. 마운드를 빠져나오면서 손흥민은 다소 아쉬움 섞인 표정으로 마르크 도스 산토스 감독과 인사를 나눠 의문을 자아냈다.

이날 경기는 손흥민과 메시와 대결로 큰 관심을 끌었다. 2023년 여름 마이애미에 입단한 메시와 지난해 8월 MLS 역대 최고 이적료(2650만 달러·약 384억원)에 LAFC에 합류한 손흥민의 맞대결은 MLS에서는 처음이자 2018년 12월 이후 7년 2개월 만이다. 그동안은 손흥민이 토트넘 홋스퍼(잉글랜드), 메시가 FC바르셀로나(스페인)에서 뛰던 2018-2019시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 조별리그에서 두 차례 이뤄진 맞대결이 전부였다. 당시 바르셀로나가 1승 1무를 거뒀다.

