고우석, 시범경기 첫 등판서 2홈런 4실점…MLB 재도전 '험로'

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 고우석(디트로이트)이 메이저리그 재입성을 노리는 시범경기 첫 등판에서 아쉬운 결과를 남겼다.
고우석은 22일(한국시간) 미국 플로리다주 탬파에서 열린 뉴욕 양키스와 시범경기에 팀의 8번째 투수로 등판했다. 3-13으로 크게 뒤진 8회말 1사 만루 위기에서 마운드에 오른 그는 첫 타자 로데릭 아리아스를 상대로 초구 94.3마일(약 152㎞) 직구를 던졌으나, 우중간 담장을 넘어가는 만루 홈런으로 연결됐다.
이후에도 흐름을 끊지 못했다. 연속 안타로 다시 주자를 내보낸 뒤 잭슨 카스티요에게 우월 3점 홈런을 허용하며 추가 실점했다. 마지막 타자를 삼진으로 돌려세우며 이닝을 마쳤지만, 0.2이닝 동안 4안타(2홈런) 4실점으로 고개를 숙였다.
지난해 마이너리그에서 구위 회복에 집중했던 고우석은 디트로이트와 재계약하며 반등을 노렸다. 시속 150㎞대 구속을 유지한 점은 긍정적이었으나, 실투가 장타로 이어졌다.
다음달 2026 월드베이스볼클래식(WBC)을 앞두고 실전 감각을 끌어올려야 하는 상황에서 첫 등판 결과는 낙제점이었다. 재도전에 나선 고우석이 다음 등판에서 반등할 수 있을지 주목된다.
