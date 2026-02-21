안성시, 올해 개별공시지가 감정평가사 검증 실시…3월 13일까지

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 2026년 1월1일 기준 토지 개별공시지가의 적정성을 확인하기 위해 19일부터 3월13일까지 감정평가사의 검증을 실시한다.
검증은 담당 공무원이 조사한 토지가격을 바탕으로 감정평가사는 표준지 공시지가를 기준으로 비교표준지 선정 적정성, 인근 토지 가격 균형 등을 종합 검토해 가격 산정의 적정 여부를 확인하는 방식이다.
시는 이를 통해 개별공시지가의 균형과 적정성을 확보한다는 계획이다.
이번 검증 대상은 개발사업 지역, 용도지역 변경 필지, 신규 필지 등 총 27만5310필지다.
검증 완료 후 개별공시지가는 3월18일부터 4월6일까지 토지소유자와 이해관계인의 의견을 수렴하게 되며, 의견 제출 토지는 현장 재검증과 부동산가격공시위원회 심의를 거쳐 4월30일 결정·공시된다.
강광원 토지민원과장은 "개별공시지가는 토지 관련 국세·지방세·부담금 등의 부과 기준으로 활용되므로 공정성과 객관성 확보에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.
