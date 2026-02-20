경기도의회 국민의힘, 원도심 생태하천 추진 특위 출범

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도의회 국민의힘이 20일 '원도심 생태하천 친수공간 추진 특별위원회'를 출범하고 이석균 의원을 특별위원장으로 임명했다.

도심 생태하천 친수공간 추진 특별위원회 출범했다. [사진 = 경기도의회]

도의회에 따르면 이날 경기 남양주시에서 진행된 출범식에는 백현종 대표의원과 이석균 특별위원장을 포함하여 김현석 청년수석, 임광현 문화수석 등 국민의힘 소속 도의원들이 대거 참석했다.

특별위원회는 남양주시 원도심에 위치한 하천을 정비해 주민의 삶의 질을 개선하고 정주 여건을 향상시키기 위해 설립됐다. 이 프로젝트는 화도읍과 수동면에 걸쳐 있는 묵현천, 마석우천, 구운천 등 3개 하천을 대상으로 하며, 안전 및 홍수 방지를 위해 제방 정비와 단절 구간 연결이 포함된다. 또한 생태 환경 복원과 쉼터 및 데크길과 같은 친수공간 조성을 통해 시민의 만족도를 높일 계획이다.

백현종 대표의원, 특별위원장에 이석균 의원 임명했다. [사진 = 경기도의회]

특별위원회는 하천 정비사업을 효율적으로 진행하기 위해 민의 수렴, 현장 점검, 정책 협력 등의 다양한 지원책을 마련할 예정이다. 이를 통해 자연형 하천 복원이 이루어지고 '생물 다양성을 증진', 수변 휴게공간 활용을 통한 '지역 공동체 활성화 촉진', 생활 SOC 확충이 도시 균형발전에 기여할 것이라 전망하고 있다.

출범식에서 백현종 대표의원은 "우리 특별위원회는 3개 하천의 기능과 생태 환경을 개선해 남양주의 품격을 높이고 '살기 좋은 도시'의 상징적 랜드마크를 만들 것"이라고 강조했다. 그는 또한 이석균 특별위원장의 리더십을 통해 주민 친화형 하천 재창조를 완수할 것이라고 밝혔다.

남양주시 원도심 소재 하천 정비를 통해 주민 삶의 질을 높이고 정주 여건을 개선하고자 출범했다. [사진 = 경기도의회]

이석균 특별위원장은 "하천은 도민의 일상과 밀접한 생활 인프라로서, 하천 정책을 체감 중심으로 전환하기 위해 출범하였다"며 "3개 하천 정비사업은 원도심의 활력을 높이는 데 기여할 것"이라고 말했다. 그는 앞으로 특별위원회의 정책적 역량을 총동원해 사업이 신속히 진행될 것임을 약속했다.

beignn@newspim.com