서울시교육청, '2026 고교학점제 운영 기본계획' 발표…학교당 1억 지원

공동교육과정 공유캠퍼스 21개·56교 확대…서울온라인학교 1학기 109강좌

교원 업무경감 프로그램 보급·MAP 지원단 신설…학부모 설명회 집중 운영

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 2026학년도 서울 고교학점제 운영 기본계획을 통해 학생 맞춤형 성장을 지원하는 일반계고 고교학점제 지원을 추진한다고 22일 밝혔다.

이번 계획은 학교 현장 의견 수렴과 교육청 유관부서 협력 체계 강화를 바탕으로, 고교학점제의 안정적 안착을 통해 모든 학생의 자기주도적 성장 실현을 목표로 한다. 추진 과제는 ▲학점 기반 선택 중심 교육과정 다양화·내실화 ▲교육공동체 운영 역량 강화 ▲운영 인프라 구축 등 3대 축이다.

서울시교육청 전경. [사진=서울시교육청]

서울시교육청은 학생 맞춤형 교육과정 운영을 위해 고교학점제 운영비를 학교당 1억원 내외 지원하고, 18학급 이하 소규모 학교에는 강사 채용 예산(학교당 2200만원 내외)도 별도 편성한다. 공동교육과정 운영학교와 소규모 학교에는 교사를 추가 배치하고 사회·과학 선택과목 순회교사 운영도 지원한다. 교육과정 다양화를 위해 학교 간 공동교육과정을 확대해 공유캠퍼스(21캠퍼스 56교)와 거점학교(10영역 50교)를 운영한다. 지난해 3월 1일 개교한 서울온라인학교는 리모델링 완공과 교원 추가 배치로 단위학교 지원을 강화하며 2026학년도 1학기 109강좌를 운영할 계획이다. 이는 전년 동기(61강좌) 대비 79% 증가한 규모다.

학점 이수제 안착을 위해 학교 지원 자료와 학점이수 통합관리프로그램을 보급하고 현장지원단 연수·컨설팅으로 운영 역량을 높인다. 공통과목 학점 이수 기준인 학업 성취율 도달을 돕기 위해 최소 성취수준 보장지도(최성보)를 기초학력 지원과 연계해 운영하고, 대상 학생에게 맞춤형 진로·학업설계도 지원한다. 미도달·미이수 학생은 학점 취득 온라인 플랫폼, 공동교육과정·온라인학교·학교 밖 교육 등을 통해 추가 이수 기회를 안내하며 서울온라인학교는 방학 중 계절학기 강좌도 추가 개설한다.

역량 강화 차원에서 교원 CDA 직무연수와 2022 개정교육과정·고교학점제 원격 직무연수를 운영한다. 고교학점제 MAP 지원단도 새롭게 구성해 학교 방문 상담, 교사 컨설팅·연수 등을 지원한다. 학생 대상으론 중3 워크북 보급과 전환기 교육과정, 예비고1 예비학교 콘텐츠를 제공하고, 고1~고3에는 쎈(SEN) 진학나침판과 서울진로진학정보센터 상담 활용을 안내한다. 전문 상담 인력풀은 대학진학지도지원단(110명), 서울진로진학학업설계지원단(100명), MAP 지원단(104명) 등으로 전년 대비 3배 이상 확대한다.

학부모 대상으론 상반기(5~6월)·하반기(10~11월) 집중설명회 기간을 운영해 지역별 설명회를 촘촘히 진행하고 영상·안내자료 등 콘텐츠를 서울고교학점제 온라인지원센터와 서울교육TV 등을 통해 제공한다. 인프라 구축으로는 고교-대학 연계 211개, 지역기관 연계 특화교육과정 250개 프로그램을 확대하고 학교 밖 교육기관 발굴·승인도 지원한다. 선택 교육과정과 학생 중심 활동을 위한 학교 공간 신규 조성 13개교에는 118억4000만원을 투입한다.

정근식 서울시교육감은 "과도기적 혼란기를 마무리하고 현장에 안착할 수 있도록 촘촘히 지원하겠다"고 말했다.

jane94@newspim.com