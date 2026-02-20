익산시, 남성 난임 시술비 최대 300만원 지원

사전 신청 원칙·전북 6개월 이상 거주 대상
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 남성 요인 난임으로 어려움을 겪는 부부를 위해 시술비 지원에 나선다.
익산시는 20일 '남성 난임 시술비 지원사업'을 시행한다고 밝혔다. 경제적 부담으로 임신을 망설이는 난임 부부의 부담을 덜고 출산 기회를 확대하기 위한 조치다.
지원 대상은 전북자치도에 6개월 이상 거주하고, 비뇨의학과 전문의로부터 무정자증 등 난임 진단을 받은 남성이다. 법적 혼인 관계이거나 1년 이상 사실혼 관계를 유지한 부부라면 신청할 수 있다.
지원 범위는 시술 전 검사비와 시술비 본인부담금, 정자 동결·보관 비용 등이다. 고환 정자 추출 시술은 1인당 최대 3회(회당 100만 원 한도), 정계정맥류 절제술은 1회(최대 100만 원)에 한해 비용의 90%를 지원한다.
다만 병실료, 식대, 진단서 발급비 등 시술과 직접 관련이 없는 비용은 제외되며, 두 가지 시술의 중복 지원은 불가하다.
신청은 시술 전 사전 접수가 원칙으로, 익산시 보건소에 방문 신청해야 한다. 자세한 사항은 보건소(063-859-4813, 4855)로 문의하면 된다.
익산시 보건소 관계자는 "이번 지원이 난임 부부의 경제적·심리적 부담을 덜어주는 계기가 되길 바란다"며 "아이 낳고 키우기 좋은 익산 조성을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.
