익산시, 악취방지시설 개선 최대 90% 지원

탈취탑·RTO 등 교체·추가 설치 지원
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 악취 저감을 위한 시설 개선 지원에 나서며 쾌적한 도시환경 조성에 속도를 낸다.
익산시는 오는 23일부터 '악취방지시설 개선 지원 사업' 신청을 접수한다고 20일 밝혔다. 이번 사업은 악취 저감 의지는 있으나 비용 부담으로 시설 개선에 어려움을 겪는 사업장을 지원하기 위해 마련됐다.
지원 대상은 탈취탑, 축열식소각로(RTO), 전기집진시설 등 악취방지시설의 교체 또는 추가 설치다. 보조금은 설치금액의 90% 이내에서 최대 3200만 원까지 지원된다.
특히 시는 지난해부터 음식점, 세탁소 등 생활밀착형 소규모 사업장까지 지원 대상을 확대해 보다 촘촘한 환경 관리 체계를 구축하고 있다.
신청을 희망하는 업체는 익산시 환경관리과에 관련 서류를 제출하면 된다. 자세한 사항은 익산시 누리집 공고란을 확인하거나 전화(063-859-5456)로 문의하면 된다.
시 관계자는 "환경 개선 의지가 있는 사업장에 실질적인 도움이 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 적극적인 지원을 통해 경제적 부담을 덜고 살기 좋은 익산을 만들어가겠다"고 말했다.
한편 익산시는 2017년부터 해당 보조금 지원사업을 추진해 현재까지 16개 사업장에 총 4억5,000만 원을 지원했다.
lbs0964@newspim.com