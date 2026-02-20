김운남 고양시의장, 원마운트 회생 관련 현장방문

[고양=뉴스핌] 최환금 기자 = 고양시의회는 김운남 의장이 회생절차 재신청을 추진 중인 일산 복합문화공간 원마운트를 직접 방문해 현장 상황을 점검했다고 20일 밝혔다.
전날 진행한 이번 방문은 원마운트의 경영 상황이 지역 상권과 고용, 부동산 시장에 미칠 영향을 고려해 실시됐다. 김 의장은 관계자들로부터 재신청 추진 현황과 향후 일정, 운영상 애로사항 등에 대한 설명을 청취했다.
이날 김 의장은 회생절차가 안정적으로 진행될 수 있도록 다각적인 노력이 필요하다는 점을 강조하며, 원마운트가 고양시를 대표하는 복합문화시설로서 지역 상권과 밀접한 연관성을 갖고 있다고 평가했다.
그는 "회생 절차가 지역에 미치는 영향을 면밀히 살피고, 상인과 시민들의 불안이 최소화될 수 있도록 관계 기관이 함께 대응해 나갈 필요가 있다"고 강조했다.
김운남 의장은 고양시 집행부에 상황을 종합적으로 검토하고 필요한 행정적 지원 방안을 적극적으로 모색할 것을 당부했다. 아울러 "의회 역시 회생 절차의 진행 경과를 지속적으로 살피고, 시민과 상인의 목소리가 정책에 반영될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.
고양특례시의회는 향후 원마운트 회생 절차의 진행 상황과 상권 변화 추이를 면밀히 점검하며, 관련 현안에 대한 현장 중심의 의정 활동을 지속할 계획이다.
