울산시, 청년문화예술패스 지원 규모 대폭 확대

청년 문화 접근성 향상·지역 문화 확산
[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 울산시가 지역 청년의 문화 향유 기회 확대를 위해 올해 '청년문화예술패스' 지원 규모를 대폭 늘려 시행한다.
시는 19~20세(2006~2007년생) 청년 6,171명에게 1인당 20만원 상당의 청년문화예술패스를 선착순 발급한다고 20일 밝혔다. 지난해보다 지원 인원은 2배 가까이, 지원금은 15만원에서 20만원으로 늘었다.
청년문화예술패스는 사회 첫발을 내딛는 청년이라면 소득 제한 없이 신청할 수 있는 제도다. 공연·전시 관람비를 지원해 왔으나 올해부터는 영화 예매까지 포함됐다.
주요 협력 예매처는 놀(NOL)티켓, 예스24티켓, 티켓링크, 멜론티켓, CGV, 메가박스, 롯데시네마다.
신청은 오는 25일부터 6월 30일까지 청년문화예술패스 누리집에서 가능하며, 사용기한은 12월 31일까지다. 7월 31일까지 한 차례도 이용하지 않으면 포인트가 회수된다.
시 관계자는 "청년문화예술패스를 통해 청년들의 일상 속 문화 접근성을 높이고 지역 문화 기반 확산에 힘쓰겠다"고 말했다.
psj9449@newspim.com