[내일날씨] 주말 낮 최고 20도...수도권 미세먼지 '나쁨'

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 토요일인 21일도 낮 최고기온이 20도로 포근한 날씨가 되겠다. 다만 낮과 밤의 기온차가 커 주의해야겠다.
20일 기상청에 따르면 21일은 전국이 대체로 맑겠으나 수도권과 강원도는 가끔 구름이 많겠다. 오후부터는 강풍과 풍랑에 유의해야겠다. 수도권 등 일부지역은 미세먼지가 '나쁨' 수준이겠다.
아침 최저기온은 -4~8도로 예상된다. ▲서울 5도 ▲인천 6도 ▲수원 4도 ▲춘천 -1도 ▲강릉 7도 ▲청주 4도 ▲대전 3도 ▲전주 4도 ▲광주 4도 ▲대구 1도 ▲부산 7도 ▲울산 2도 ▲제주 7도다.
낮 최고기온은 12~20도로 예측된다. ▲서울 17도 ▲인천 12도 ▲수원 17도 ▲춘천 16도 ▲강릉 18도 ▲청주 19도 ▲대전 19도 ▲전주 19도 ▲광주 18도 ▲대구 18도 ▲부산 16도 ▲울산 18도 ▲제주 19도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~3.0m, 남해 앞바다 0.5~2.0m, 동해 앞바다 0.5~2.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 수도권·강원영서·충북은 '나쁨', 그 밖의 권역은 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다. 다만 강원영동·전남·제주권은 새벽까지, 대전·세종·충남·광주·전북·대구·경북은 오전까지 '나쁨'으로 예상된다.
