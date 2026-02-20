전북교육청, 학교급식 기본방향 제시…설명회 개최

영양교육 내실화·맞춤형 건강관리 지원
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도교육청이 '건강맞춤형 교육급식, 신뢰받는 안전급식, 소통·협력하는 어울림 급식'을 목표로 2026년 학교급식 정책을 추진한다.
전북교육청은 20일 창조나래 시청각실에서 단설유치원과 초·중·고·특수학교 급식담당자를 대상으로 '2026 학교급식 기본방향 설명회'를 열고 주요 정책 방향을 안내했다.
올해 기본방향은 △안전한 급식환경 구축 △건강한 급식지원 △행복한 영양·식생활교육 실현에 초점을 맞췄다.
먼저 안전한 급식환경 조성을 위해 HACCP 시설기준을 상회하는 수준으로 식생활관 환경을 개선하고, 급식 종사자의 작업환경 개선과 건강권 확보를 위한 환기시설 개선사업을 지속 추진한다.
건강한 급식지원을 위해서는 친환경 우수 식재료 구입비 지원을 확대하고, 저탄소 채식의 날 실천학교 운영, 향토식단 레시피 개발·보급, 식품알레르기 대체식단 운영 등을 강화할 방침이다.
아울러 행복한 영양·식생활교육 지원을 위해 학교 생태·환경교육과 연계한 교육급식 운영, 개인맞춤형 학교 영양상담 프로그램 등을 운영해 학생들의 자기건강관리 역량을 높일 계획이다.
강양원 문예체건강과장은 "행복하고 지속가능한 학교급식은 아이들의 건강한 식생활 형성에 매우 중요하다"며 "교육주체와의 소통을 강화해 체계적인 급식관리와 안전하고 질 높은 급식 제공에 힘쓰겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com