부산·경남, 낙동강 물관리 5년 정체 타개 논의

주민 피해 예방 및 상생 방안 논의

정부와 지자체 합리적 의사소통



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 경상남도와 함께 '낙동강 수계 취수원 다변화 사업'을 본격 추진한다.

시는 20일 오후 4시 경상남도청 도정회의실에서 박상웅 국회의원(밀양·의령·함안·창녕)의 제안으로 '취수원다변화사업 관련 관계기관 간담회'를 개최한다고 밝혔다.

이날 박상웅 국회의원의 주도로 부산시장, 경상남도지사, 의령군수, 창녕군수, 기후에너지환경부 물이용정책관, 창녕군 반대대책위원장 등 총 7명이 참석한다.

부산시가 경상남도, 박상웅 국회의원과 함께 경상남도청 도정회의실에서 '취수원다변화사업 관련 관계기관 간담회'를 개최한다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2025.04.28

이번 간담회는 '2021년 낙동강통합물관리방안' 마련 후 5년 동안 진전이 없었던 낙동강 취수원다변화사업에 대해 관계기관과 취수지역 주민들이 함께 실질적인 해법을 모색하기 위해 마련됐다.

간담회에서는 취수원다변화사업 추진 계획뿐만 아니라 취수지역 주민들이 우려하는 피해 예방과 지역 상생 지원 방안에 대한 의견 교환이 집중적으로 이뤄질 예정이다.

박완수 경남도지사는 "안정적인 물 공급이라는 공익적 가치와 함께, 사업추진의 전제조건인 주민 수용성 확보가 무엇보다 중요하고, 특히 도민들의 실질적인 농업피해 대책 마련과, 피해 시 적절한 보상방안이 마련돼야 한다"며 "주민의 목소리를 경청하고, 정부와 지자체 간 합리적인 의사소통이 이루어질 수 있도록 책임있는 조정자 역할을 다하겠다"고 말했다.

박상웅 국회의원은 "부산시·경남도·기후부·의령군·창녕군 등 관계기관이 참여하는 상설 협의체를 통해 검증과 보완, 소통, 이행 점검까지 전 과정을 체계적으로 관리해야 한다"라며, "창녕과 의령 군민의 권익 보호와 생태계 보존 및 지역 상생의 원칙 아래 갈등이 아닌 협력으로 해법을 마련할 수 있도록 국회 차원에서도 책임있는 역할을 다하겠다"라고 강조했다.

박형준 시장은 "부산시와 경남도가 취수원다변화사업의 성공적 추진을 위해 관계기관과 취수지역 주민들의 목소리를 경청하는 소통의 장을 마련한 것은 매우 뜻깊다"면서 "상호 신뢰를 바탕으로 실질적인 해법을 모색하는 계기가 되길 기대한다"고 전했다.

