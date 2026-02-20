최정호, 익산시장 예비후보 등록…선거전 본격화

익산대전환 비전 제시·구조개혁 의지 표명

돌봄·지역경제 혁신 프로젝트 추진 구상

[익산=뉴스핌] 고종승 기자 = 최정호 전 국토부 차관이 20일 익산시선거관리위원회에 익산시장 예비후보로 등록하며 선거전에 돌입했다.

최 예비후보는 등록 직후 "익산의 새로운 길을 시민과 함께 시작한다"고 밝히며 출마 의지를 공식화했다. 그는 "지금 익산에 필요한 것은 정치적 구호가 아닌 실행"이라며 "작은 개선을 넘어 구조를 바꾸는 익산대전환을 이루겠다"고 강조했다.

최정호 예비후보[사진=최정호] 2026.02.20 gojongwin@newspim.com

국토교통부 재직 시절 국가 주요 정책을 설계하고 공기업 경영을 이끈 경험을 언급하며 준비된 후보임을 부각했다. 그는 "정책은 책상이 아닌 현장에서 완성된다"며 "정책 설계 능력과 예산 확보 역량을 익산 발전에 집중하겠다"고 말했다.

또 "익산은 멈춰 있을 도시가 아니다"며 교통·산업·역사문화·농생명 산업이 어우러진 전북 중심도시로의 도약 가능성을 제시했다.

익산대전환 비전으로는 ▲아이 키우기 좋은 도시 ▲청년이 돌아오는 도시 ▲어르신이 존중받는 도시 ▲기업이 투자하고 싶은 도시를 제시했다.

이를 위한 실행 과제로 '익산 아이행복 돌봄 프로젝트'와 '혁신기업·소상공인 성장 프로젝트'를 추진하겠다는 구상도 내놨다. 돌봄 사각지대 해소와 지역경제 성장 기반 재구축을 통해 시민이 체감하는 변화를 만들겠다는 설명이다.

최 예비후보는 "인구 감소와 청년 유출, 지역경제 침체라는 복합 위기 속에서 구조적 전환이 필요하다"며 "중앙정부에서 축적한 정책·예산·사업 추진 경험을 토대로 익산의 성장엔진을 다시 가동하겠다"고 밝혔다.

이어 "익산의 변화는 시민의 힘이 모일 때 가능하다"며 "시민과 함께 담대하고 책임 있게 익산대전환을 완수하겠다"고 말했다.

한편 최 예비후보는 예비후보 등록을 시작으로 권역별 시민 간담회와 현장 방문을 이어가고, '익산여지도 프로젝트'를 통해 분야별 세부 공약을 순차적으로 발표할 계획이다.

