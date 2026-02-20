서삼석, 민주당 최고위원 사퇴…"지방선거 승리에 매진"

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 서삼석 더불어민주당 의원(영암·무안·신안)이 20일 최고위원 사퇴 의사를 밝혔다.
지난해 8월 6일 최고위원으로 임명된 이후 199일간 지도부 활동을 마무리하게 됐다.
서 의원은 이날 보도자료를 내고 "2월 2일 중앙위원회에서 '당원 1인 1표제' 와 '전략지역 당원 지위 향상을 위한 지명직 최고위원 전략지역 우선 지명'이 의결된 만큼 더 강하고 단단한 민주당으로 나아가기 위한 혁신에 힘을 보태고자 한다"고 말했다.
서 의원은 "이재명 정부의 성공과 더불어민주당의 전성 시대를 향한 여정에 호남발전특별위원장으로서 더욱 충실히 임하고 지방선거 승리를 위해 매진하겠다"고 강조했다.
서 의원은 "이재명 대통령과 정청래 당대표가 강조해온 '특별한 희생에 특별한 보상'으로 호남에 대한 각별한 애정과 지원에 고맙다"면서도 "대표의 뜻과 당원 여러분의 기대를 충분히 담아내지 못해 송구하다"고 언급했다.
특히 "농어민과 소외계층을 위해 더 두터운 성과를 만들서어내지 못한데 대한 아쉽다"고 토로했다.
ej7648@newspim.com