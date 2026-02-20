임실 옥정호 출렁다리·붕어섬 28일 재개장

[임실=뉴스핌] 고종승 기자 = 동절기 휴장을 마친 임실군의 옥정호 출렁다리와 붕어섬 생태공원이 오는 28일 재개장한다.
임실군은 1월부터 붕어섬 다목적광장 조성과 주요 시설물 안전 점검을 위해 휴장에 들어갔으며, 최근 모든 정비를 마치고 운영을 재개한다고 20일 밝혔다. 출렁다리와 공원 전반에 대한 점검·보수를 완료해 안전성과 쾌적성을 높였다.
봄맞이 경관 개선도 마쳤다. 붕어섬 일원에 팬지, 아네모네, 수선화 등 17종 3만여 본의 초화류를 순차 식재해 상춘객을 맞는다. 여름철 폭염에 대비해 주요 동선에는 쿨링포그(안개 분사 시설)도 설치 중이다.
배롱나무와 수국 등 계절 식생 관리와 함께 쉼터·탐방로 등 편의시설 확충도 지속 추진한다. 농특산물 판매장과 카페 운영으로 체류 편의도 보강했다.
옥정호 붕어섬 생태공원은 2022년 10월 출렁다리 개통 이후 3년 만에 누적 방문객 176만 명을 돌파했다. 지난해 방문객은 44만 명을 넘어섰으며, 반려견 동반 입장 시행 이후 1,600여 팀이 찾는 등 반려동물 친화 관광지로도 호응을 얻고 있다.
운영시간은 3~10월 오전 9시부터 오후 6시까지, 11~12월은 오전 10시부터 오후 5시까지다. 매주 월요일은 휴장하며, 공휴일과 겹칠 경우 다음 평일에 쉰다. 입장은 마감 1시간 전까지 가능하다.
입장료는 성인 4000원, 단체 및 65세 이상 3천 원, 초·중·고생 2000원이며 군민은 1000원이다. 미취학 아동과 군인, 국가유공자, 장애인은 무료다.
