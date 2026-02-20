부산교육청, 유보통합 시범사업 추진 박차…유치원·어린이집 격차 해소

안정적 운영체계 정착 및 보완
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 정부책임형 유보통합 정책 기조에 맞춰 '유보통합 시범사업' 추진에 박차를 가한다고 20일 밝혔다.
정부책임형 유보통합은 영유아 교육·보육에 대한 국가의 책임을 확대하고, 모든 영유아가 기관 유형에 관계없이 동등하고 질 높은 교육·보육 서비스를 받을 수 있도록 하는 데 목적이 있다.
시교육청은 올해 5세 유아의 초등학교 적응을 돕는 '어린이집 이음교육' 과 틈새돌봄 강화를 위한 '토요형 돌봄 거점기관'을 공모를 통해 선정, 운영하기로 했다. 어린이집 교육·보육과정이 보다 내실있게 운영될 수 있도록 지원한다는 계획이다.
이 외에도 ▲건강하고 안전한 놀이 지원을 위한 안심놀이환경 조성 ▲해양생태 가치와 환경 감수성 함양에 중점을 둔 마음자람 인성교육 ▲유치원과 어린이집 간 연계를 강화하는 유보이음 협력네트워크와 유보공동 문화예술체험 ▲영유아 정서·심리 지원을 위한 발달검사 및 상담 ▲어린이집 현장지원자료 보급 등을 올해 주요 사업으로 추진키로 했다.
시교육청은 앞으로도 현장 의견과 운영 결과를 토대로 부산형 실행 모델을 지속적으로 보완·발전시켜 나갈 방침이다.
김석준 교육감은 "유보통합 시범사업의 성과가 현장에서 체감되도록 추진에 속도를 내고, 운영 체계를 안정적으로 정착시키겠다"며 "모든 영유아가 공평한 출발선에서 교육받을 수 있도록 부산교육청이 앞장서겠다"고 말했다.
