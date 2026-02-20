'왕사남' '휴민트' 쌍끌이…극장가, 팬데믹 후 설 명절 최다 관객 동원

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 =롯데시네마가 2026년 설 연휴, 영화계의 유난히 길었던 침체의 터널을 지나 영화관이 다시 관객들의 뜨거운 함성으로 가득 찼다고 밝혔다.
이번 설 연휴는 스크린과 관객이 물리적·심리적 거리감을 극복하고 다시 깊게 교감한 시간이었으며, 팬데믹 이후 설 명절 중 가장 큰 성과를 거두며 한국 영화의 새로운 봄날을 예고했다.
영화진흥위원회 통합전산망에 따르면, 이번 설 연휴 닷새(2월 14일~18일) 동안 극장은 그 어느 때보다 활기찬 온기로 가득했다. 이번 설 연휴 동안 일 평균 약 85만 명의 관객이 극장을 방문하며, 팬데믹 이후 설 연휴 중 '일일 최다 관객 수'라는 소중한 기록을 세웠다.
이는 지난해 설 연휴와 비교해 일평균 관객 수가 약 58%나 증가한 수치로 단순히 숫자의 증가를 넘어, 지난 몇 년간의 긴 기다림을 끝내고 영화가 다시 국민의 일상 속 즐거움으로 깊숙이 스며들었음을 보여주는 결과다. 텅 비어있던 상영관을 가득 채운 관객들의 웃음과 눈물은 한국 영화가 가진 진정한 힘을 다시금 증명해냈다.
외화 블록버스터의 공세 속에서 한국 영화가 다소 고전했던 지난해와 달리, 올해 설 연휴에는 한국 영화 점유율이 90%를 넘어서며 관객들의 압도적인 지지를 받았다.
시대를 관통하는 서사와 배우들의 명연기가 빛난 '왕과 사는 남자'는 연휴 기간에만 약 267만 명의 관객을 매료시키며 누적 관객 417만 명을 돌파했다. 스크린을 압도하는 스케일과 긴장감을 선사한 '휴민트' 역시 관객들에게 잊지 못할 몰입감을 제공하며 흥행 열기를 이어가고 있다.
이번 흥행은 OTT 플랫폼의 확산 속에서도 '함께 숨 쉬며 즐기는 스크린 경험'이 대체 불가능한 가치임을 일깨웠다. 작년, 볼만한 한국 영화를 찾지 못해 아쉬움을 남겼던 관객들은 올해 탄탄한 완성도로 돌아온 작품들에 뜨거운 성원과 사랑을 보냈다.
롯데시네마 관계자는 "이번 설 연휴는 관객들이 다시 극장으로 돌아오는 길을 환하게 밝혀준 소중한 전환점"이라며 "올 한 해 다채로운 콘텐츠와 차별화된 서비스로 관객들의 사랑에 보답하겠다"고 전했다.
