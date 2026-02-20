'왕사남' '휴민트' 쌍끌이…극장가, 팬데믹 후 설 명절 최다 관객 동원

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 =롯데시네마가 2026년 설 연휴, 영화계의 유난히 길었던 침체의 터널을 지나 영화관이 다시 관객들의 뜨거운 함성으로 가득 찼다고 밝혔다.

이번 설 연휴는 스크린과 관객이 물리적·심리적 거리감을 극복하고 다시 깊게 교감한 시간이었으며, 팬데믹 이후 설 명절 중 가장 큰 성과를 거두며 한국 영화의 새로운 봄날을 예고했다.

영화 '왕과 사는 남자'의 한 장면. [사진=쇼박스]

영화진흥위원회 통합전산망에 따르면, 이번 설 연휴 닷새(2월 14일~18일) 동안 극장은 그 어느 때보다 활기찬 온기로 가득했다. 이번 설 연휴 동안 일 평균 약 85만 명의 관객이 극장을 방문하며, 팬데믹 이후 설 연휴 중 '일일 최다 관객 수'라는 소중한 기록을 세웠다.

이는 지난해 설 연휴와 비교해 일평균 관객 수가 약 58%나 증가한 수치로 단순히 숫자의 증가를 넘어, 지난 몇 년간의 긴 기다림을 끝내고 영화가 다시 국민의 일상 속 즐거움으로 깊숙이 스며들었음을 보여주는 결과다. 텅 비어있던 상영관을 가득 채운 관객들의 웃음과 눈물은 한국 영화가 가진 진정한 힘을 다시금 증명해냈다.

영화 '휴민트'의 한 장면. [사진=NEW]

외화 블록버스터의 공세 속에서 한국 영화가 다소 고전했던 지난해와 달리, 올해 설 연휴에는 한국 영화 점유율이 90%를 넘어서며 관객들의 압도적인 지지를 받았다.

시대를 관통하는 서사와 배우들의 명연기가 빛난 '왕과 사는 남자'는 연휴 기간에만 약 267만 명의 관객을 매료시키며 누적 관객 417만 명을 돌파했다. 스크린을 압도하는 스케일과 긴장감을 선사한 '휴민트' 역시 관객들에게 잊지 못할 몰입감을 제공하며 흥행 열기를 이어가고 있다.

[사진=롯데컬처웍스]

이번 흥행은 OTT 플랫폼의 확산 속에서도 '함께 숨 쉬며 즐기는 스크린 경험'이 대체 불가능한 가치임을 일깨웠다. 작년, 볼만한 한국 영화를 찾지 못해 아쉬움을 남겼던 관객들은 올해 탄탄한 완성도로 돌아온 작품들에 뜨거운 성원과 사랑을 보냈다.

롯데시네마 관계자는 "이번 설 연휴는 관객들이 다시 극장으로 돌아오는 길을 환하게 밝혀준 소중한 전환점"이라며 "올 한 해 다채로운 콘텐츠와 차별화된 서비스로 관객들의 사랑에 보답하겠다"고 전했다.

jyyang@newspim.com