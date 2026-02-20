대구 수성구, '미래 노동자 권익보호 프로젝트' 진행

[대구=뉴스핌] 김용락 기자= 대구 수성구는 전문계 고등학생과 취약계층 청소년과 청년을 대상으로 한 현장 중심 노동권익 교육사업을 오는 3월부터 본격 추진한다고 20일 밝혔다.
'취약노동자 교육 지원사업'은 고용노동부 공모사업으로, 사회적기업 교육협동조합 세움이 운영을 맡아 올해 3월부터 11월까지 9개월간 진행되며 총 사업비는 3300만 원이다.
교육 대상은 관내 전문계고등학교인 영남공업고등학교와 대구농업마이스터고등학교 학생을 비롯해, 경계선 지능 청년, 학교밖청소년지원센터 이용 청소년, 수성일자리센터 구직자 등 인지적·사회적 취약계층 450명 정도다.
이 교육의 가장 큰 특징은 기존의 이론·암기식 노동교육에서 벗어나 문제 기반 학습(PBL)과 인공지능(AI) 시뮬레이션을 활용한 현장 밀착형 교육 방식이라는 점이다. 실제 노동 현장에서 발생하는 다양한 사례를 중심으로 참여형 학습을 진행해 근로계약, 임금, 산업안전, 부당 대우 등 노동권 침해 상황에 대한 실질적인 대응 역량을 높일 계획이다.
또한 수성구는 민·관·학 협력 기반의 지역 안전망을 구축해 대상자 발굴부터 교육, 사후관리까지 연계하는 촘촘한 지역형 노동 권익 보호 체계를 마련할 방침이다. 이를 통해 노동시장 진입 초기 단계에 있는 청소년과 청년들이 스스로 권리를 인식하고 보호받을 수 있는 기반을 강화할 계획이다.
김대권 수성구청장은 "이번 사업은 노동교육의 사각지대에 있던 청소년과 청년들에게 실질적으로 도움이 되는 교육을 제공하는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 지역 특성에 맞는 맞춤형 노동권익 보호 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
