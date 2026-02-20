군포시, LH 매입임대주택 예비입주자 25~27일 모집

[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시가 이달 25일부터 27일까지 사흘간 2026년 한국토지주택공사(LH) 매입임대주택 예비입주가구를 모집한다고 20일 밝혔다.
시에 따르면 매입임대 주택은 주거 취약계층이 안정적으로 거주하도록 다세대·다가구주택 등을 LH가 매입 후 개·보수를 거쳐 시세의 약 30% 수준으로 공급하는 주택으로, 모집 유형별 세대수는 1형(전용면적 50㎡ 이하) 20가구, 2형(전용면적 50㎡ 초과~85㎡ 이하) 10가구, 3형(전용면적 85㎡ 초과) 10가구이다.
신청 자격은 입주자 모집공고일(2026.02.11.) 현재 군포시에 주민등록을 둔 무주택세대 구성원 중 1·2순위 자격을 충족한 경우로 1순위 대상자는 생계·의료 급여 수급자, 지원 대상 한부모 가족, 65세 이상 차상위계층, 전년도 도시근로자 가구당 월평균 소득 70% 이하인 장애인이며, 2순위 대상자는 월평균 소득 50% 이하 가구 또는 가구원수별 월평균 소득 100% 이하인 장애인 가구로 자세한 사항은 군포시청 누리집의 공고문을 참조하면 된다.
희망자는 이달 25일부터 27일까지 거주하는 동의 행정복지센터 맞춤형복지팀으로 방문하여 신청할 수 있으며, 기타 자세한 사항은 LH 콜센터 또는 군포시청 누리집을 통해 확인할 수 있다.
