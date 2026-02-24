(월요일·음력 1월8일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 2월24일(화요일·음력 1월8일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
|
|
◆ 쥐띠(子)
60년생 : 자연을 벗 삼아 매우 여유롭겠다.
72년생 : 잘 풀려나가기 시작하겠다.
84년생 : 서두르지 않는 것이 좋겠다.
96년생 : 돈이 돈을 벌어들이겠다.
|
|
◆ 소띠(丑)
61년생 : 좋은 일이 두 개 생기겠다.
73년생 : 크게 성공할 운세가 들어오고 있겠다.
85년생 : 전화위복, 새옹지마 국면이겠다.
97년생 : 다시 시작하는 것이 좋겠다.
|
|
◆ 범띠(寅)
62년생 : 인정받아 진출하겠다.
74년생 : 어렵던 일이 잘 풀려나가겠다.
86년생 : 하고 싶은 일을 할 수 있겠다.
98년생 : 일을 확장하는 것이 좋겠다.
|
|
◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 미련을 버려야 좋겠다.
75년생 : 떠난 사람에 집착하지 말아야 하겠다.
87년생 : 다시 만날 운명이겠다.
99년생 : 이 보다 더 좋을 수 없는 결과가 있겠다.
|
|
◆ 용띠(辰)
64년생 : 원했던 것을 얻겠다.
76년생 : 시작하는 것이 좋겠다.
88년생 : 성공의 기적을 쓸 수 있겠다.
00년생 : 좋은 일이 많이 생기겠다.
|
|
◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 공명심에 기회를 놓칠 수 있겠다.
77년생 : 어둠이 가고 새벽 아침이 오겠다.
89년생 : 새로운 전략이 필요하겠다.
01년생 : 새롭게 출발하는 것이 좋겠다.
|
|
◆ 말띠(午)
66년생 : 바람을 뚫고 고난을 극복하겠다.
78년생 : 무조건 밀고 나가는 것이 좋겠다.
90년생 : 소신대로 타협하는 것이 좋겠다.
02년생 : 출렁이는 사랑 물결이 가슴에서 춤추겠다.
|
|
◆ 양띠(未)
67년생 : 희망의 일기를 쓰는 기쁨을 맛보겠다.
79년생 : 스치는 모든 인연을 안아야 하겠다.
91년생 : 금빛 물결이 가슴에 일렁이겠다.
03년생 : 안개 속에 그이는 떠나가겠다.
|
|
◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 뜻대로 일이 풀려나가겠다.
80년생 : 새로운 기운을 받아 대박이 나겠다.
92년생 : 직진하면 좋은 결과가 있겠다.
04년생 : 서정적인 분위기가 그윽해서 좋겠다.
|
|
◆ 닭띠(酉)
69년생 : 나날이 사업이 확장되겠다.
81년생 : 성공의 순간이 멀리 있지 않겠다.
93년생 : 밀어붙이는 것이 좋겠다.
05년생 : 달빛에 젖어 함께 걸어가겠다.
|
|
◆ 개띠(戌)
70년생 : 뜻을 밀어붙이는 것이 중요하겠다.
82년생 : 생각하지 못했던 좋은 일이 생기겠다.
94년생 : 사랑하는 사람을 만나 좋은 인연을 쌓겠다.
|
|
◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 뜻 통하는 사람을 만난다.
83년생 : 원하던 바를 이루겠다.
95년생 : 마음먹은 대로 행동하는 것이 좋겠다.