디즈니·픽사 명작 '토이스토리5' 6월 개봉…메인 예고편 공개

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 디즈니·픽사 최초의 기념비적인 장편 애니메이션이자 기발한 상상력과 감동적인 스토리텔링으로 모두의 인생 영화로 불리는 '토이 스토리'의 새로운 이야기 '토이 스토리 5'가 6월 개봉한다.

이번에 공개된 메인 포스터는 상자 위에 모여 있는 '우디', '버즈', '제시'를 비롯해 '슬링키 독', '햄' 등 시리즈를 이끌어온 장난감 친구들의 두려운 표정과 "Hi! Let's play!"라는 메시지를 띄운 채 의기양양한 표정을 짓고 있는 최첨단 스마트 태블릿 '릴리패드'의 상반된 모습을 담아 시선을 사로잡는다. 기술의 발전과 함께 등장한 '릴리패드'는 기존 장난감들과는 전혀 다른 방식으로 '보니'의 마음을 사로잡는 존재인 만큼 기존 장난감 친구들과의 본격적인 갈등을 암시해 긴장감을 높인다.

[사진=월트디즈니컴퍼니 코리아]

함께 공개된 메인 예고편은 '토이 스토리 4'에서 씬스틸러로 활약한 '포키'의 결혼식 장면으로 시작해 팬들의 반가움을 자아낸다. 그러나 '보니'가 최첨단 스마트 태블릿 '릴리패드'를 선물받고, 마음을 빼앗기자 분위기는 급변한다. 특히 "장난감이 살기에 정말 힘든 세상이야?", "버려진 장난감이 날마다 늘어나. 다 끝났어"라는 대사는 시대의 변화를 반영하는 동시에 이번 작품에서 펼쳐질 장난감들과 전자기기 사이의 갈등을 함축적으로 보여준다. 이 같은 위기 속에서 '제시'는 자신만의 길을 떠난 '우디'에게 도움을 청하고, 다시 뭉친 장난감 친구들의 모습이 그려지며 기대를 높인다.

이어 "보니에겐 우리가 필요해" 라는 외침과 함께 불스아이를 타고 질주하는 '제시'와 이를 따르는 장난감 친구들의 모습이 담기며 장난감과 스마트 태블릿의 대결 속, 어떤 스토리가 펼쳐질지 관심이 집중된다. 끝으로 여전히 티격태격하는 '우디'와 '버즈'의 절친 케미부터 특유의 찰진 유머, 그리고 '토이 스토리' 시리즈의 상징적인 OST 'You've Got a Friend in Me'가 흘러나오며 무한한 감동을 선사해, 모두의 새로운 인생작의 탄생을 예고한다.



영화 '토이 스토리 5'는 지난 2019년 개봉하며 340만 관객을 동원한 '토이 스토리 4' 이후 7년 만에 선보이는 '토이 스토리'의 새로운 이야기이다. 이번 작품은 시대에 걸맞게 '스마트 태블릿'이 장난감들 사이에 나타나며 벌어지는 흥미로운 이야기를 담아내 신선한 재미를 선사할 예정이다.

'니모를 찾아서', '월-E'로 미국 아카데미 장편애니메이션상을 수상하고, 지난 '토이 스토리' 시리즈에도 참여했던 앤드류 스탠튼이 연출을 맡았고, '엘리멘탈'에서 프로듀서를 담당했던 맥케나 해리스가 연출에 함께 참여했다. 이와 함께 '우디' 역의 톰 행크스, '버즈' 역의 팀 알렌, '제시' 역의 조안 쿠삭 등 기존 '토이 스토리' 시리즈의 캐릭터를 연기했던 배우들이 그대로 돌아와 관객들의 반가움을 자아낸다. 여기에 '보니'를 사로잡은 '릴리패드'의 목소리는 '패스트 라이브즈', '트론: 아레스'로 국내 관객들에게도 얼굴을 알린 그레타 리가 연기해 새로운 캐릭터의 매력을 배가시킬 예정이다.



스마트 태블릿의 등장과 함께 큰 변화를 마주할 장난감들의 세계를 그릴 '토이 스토리 5'는 2026년 6월, 전 세계 극장에서 개봉한다.

jyyang@newspim.com