포항, ACL2 8강행 좌절… 감바 오사카에 1-2로 져 합계 2-3

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 포항 스틸러스의 ACL2 여정이 16강에서 끝났다. 포항은 19일 일본 오사카 파나소닉 스타디움 스이타에서 열린 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그2 16강 2차전에서 감바 오사카에 1-2로 졌다. 1차전 1-1 무승부를 포함한 합계 스코어는 2-3이다.
포항은 조별리그 H조에서 4승 1무 1패로 16강에 올랐고 감바 오사카는 F조 6전 전승으로 올라왔다.
이날 경기는 초반부터 흐름이 감바 쪽으로 기울었다. 감바가 전반에 슈팅을 몰아쳤고 포항은 수비에 급급했다. 선제골은 전반 34분 나왔다. 스즈키 도쿠마에서 시작된 공격이 야마시타 료야, 아베 슈토를 거쳐 데니스 휘메트에게 연결됐다. 휘메트는 문전에서 오른발로 밀어 넣었다.
전반 41분 추가골을 내줬다. 스즈키가 하프라인 부근에서 길게 찔러준 공을 야마시타가 받아냈다. 야마시타는 골키퍼 황인재가 각도를 좁히며 나오고 수비수 진시우가 중심을 잃는 사이 빈 골문으로 득점을 올렸다.
포항은 후반 16분 니시야 겐토가 추격골을 넣었다. 조르지의 패스를 받아 골대 오른쪽 구석으로 밀어 넣어 포항 데뷔골을 만들었다. 포항은 후반 24분 조르지가 햄스트링 부상으로 빠지는 악재를 맞았다. 후반 43분에는 이호재가 어정원의 패스를 받아 골망을 흔들었지만 VAR 판독 끝에 오프사이드가 선언됐다.
psoq1337@newspim.com