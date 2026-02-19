경남교육청, 통합교육 모델학교 첫 협의회 개최

협력교수 운영 사례 공유·계획 논의
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청은 19일 일반교사와 특수교사가 함께 수업을 이끄는 '협력교수' 모델의 안착을 위해 통합교육 모델학교 사전협의회를 개최했다고 밝혔다.
통합교육은 특수교육대상학생이 일반학교에서 장애유형과 정도에 관계없이 또래와 함께 개개인의 교육적 요구에 맞는 교육을 받는 것을 의미한다. 새 정부 국정과제이기도 한 이 사업은 장애학생과 비장애학생이 함께 배우고 성장하는 교육 환경 조성을 목표로 한다.
이날 협의회에는 통합교육 연구·중점학교 관리자와 교사, 통합유치원 관계자 등 35명이 참석했다. 협의회는 협력교수 운영을 위한 전문가 특강, 연구학교 운영 사례 공유, 현장 컨설팅 및 모니터링 계획 안내, 통합학급 교육활동 협력교원 운영 방안 논의 등으로 진행됐다.
참석한 창원의 한 초등학교 교장은 "이번 회의를 통해 협력교수의 구체적인 방향성을 설정할 수 있었다"며 "특수교육대상 학생이 학교 공동체의 일원으로 자연스럽게 녹아들 수 있도록 구성원들과 끊임없이 소통하며 모델학교를 운영해 나가겠다"고 말했다.
이민애 유아특수교육과장은 "통합교육은 모든 학생이 존중받고 서로의 다름을 이해하며 함께 배우는 특수교육의 비전이자 목표"라며 "경남교육청은 특수교육 대상 학생 통합교육을 활성화하기 위해 행·재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.
도교육청은 지역 중심 통합교육지원단 기능 강화, 통합교육 연구학교 2개교와 중점학교 5개교 운영, 통합유치원 1개원 운영, 협력교수 도움 자료 개발 등을 통해 통합교육이 학교 현장에서 안정적으로 뿌리 내릴 수 있도록 지속적인 지원을 이어갈 계획이다.
