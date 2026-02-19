강진청자축제 21일 개막...현장 안전 집중 점검

[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 강진군이 오는 21일부터 3월 2일까지 대구면 고려청자박물관 일원에서 열리는 제54회 강진청자축제의 안전한 개최를 위해 현장 점검에 나섰다.
강진원 군수와 이호남 강진군축제추진위원장은 19일 주요 시설물과 행사장 동선을 살피며 종합 안전점검을 실시했다고 밝혔다.
올해 축제는 '청자와 미술의 결합'을 주제로 체험 공간과 참여 프로그램이 확대돼 사전 안전관리가 한층 강화됐다.
현장에서는 부스 설치 현황과 관람 동선, 공연장 주변 안전 여부 등을 세밀히 확인했다. 놀이·미술·에어바운스형으로 구성된 키즈존과 물레 체험장, 에어돔 등 인파가 몰릴 구역을 중심으로 밀집 방지와 구조 안전성을 점검했다. 휴식공간과 방한 쉼터 등 임시 시설물의 고정 상태도 면밀히 살폈다.
개막식이 열리는 유채꽃밭 일원과 화목가마 행사 구간의 안전 통제 계획, 공연 인파 분산 대책, 주차장 확보 및 셔틀버스 운영 등 교통 관리 방안도 점검했다.
군은 축제 전날 행정안전부·소방·경찰 등 유관기관과 합동으로 소방·가스·전기·위생 분야의 현장 안전점검을 시행한다.
제54회 강진청자축제는 청자와 미술 체험 프로그램, 어린이 싱어롱쇼, 불멍캠프·족욕체험 등 다양한 콘텐츠로 관광객을 맞을 예정이다.
강진원 군수는 "축제의 성공은 안전에서 출발한다"며 "개막 전까지 모든 시설과 운영 상황을 철저히 점검해 안전한 축제를 만들겠다"고 말했다.
