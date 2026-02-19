강원소방본부-원주세브란스, 중증응급환자 '골든타임' 지킨다

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원소방본부는 19일 원주세브란스기독병원에서 중증응급환자 이송 체계 구축과 도민 생명 보호를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.
이번 협약은 중증응급환자에 대한 신속한 현장 처치와 적정 의료기관 연계를 통해 치료 공백을 최소화하고, 재난 상황에서의 협력 체계를 강화하기 위해 마련됐다.
협약 주요 내용에는 ▲중증응급환자(Pre-KTAS 1·2단계) 우선 수용 ▲1차 처치 후 최종 치료가 필요한 경우 119구급대를 통한 최종 치료 병원까지의 전원 및 재이송 지원 ▲재난 등 다수 사상자 발생 시 공동 대응 ▲구급대원 대상 교육·훈련 등 상호 교류와 협력이 포함됐다.
특히 중증응급환자 발생 시 원주세브란스기독병원이 우선 수용해 신속한 초기 치료를 시행하고, 이후 고난도 수술·장기치료 등이 필요한 경우 119구급대가 최종 치료가 가능한 병원까지 책임 이송하는 체계를 구축함으로써 골든타임 확보와 환자 생존율 향상에 크게 기여할 것으로 기대된다.
오승훈 강원특별자치도 소방본부장은 "이번 협약은 중증응급환자의 치료 공백을 줄이고 소방과 병원이 하나의 팀처럼 움직이는 기반을 마련한 것"이라며 "앞으로도 도내 응급의료기관과의 협력망을 촘촘히 구축해 도민이 어디서나 신속하고 안전한 구급서비스를 받을 수 있도록 응급의료 협력체계를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
한편 강원특별자치도 소방본부는 강원대학교병원, 강릉아산병원 등 도내 주요 응급의료기관과의 간담회와 협약을 통해 중증응급환자 대응 역량을 높이고, 재난 상황에서도 공백 없는 이송·치료 체계를 구축하기 위한 협력을 이어가고 있다.
onemoregive@newspim.com