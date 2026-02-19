광양시, 2028년 전남체전 유치 확정

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 광양시가 2028년 제67회 전라남도체육대회 개최지로 최종 확정되면서 2003년 이후 25년 만에 전남체전을 다시 치른다.
광양시는 최근 전라남도체육회 이사회에서 2028년 전남체전 개최지로 최종 선정됐다고 19일 밝혔다.
이번 유치로 2028년 제67회 전라남도체육대회와 제36회 전라남도장애인체육대회, 2029년 제41회 전라남도생활체육대축전과 전남장애인생활체육대회, 제24회 전남어르신생활체육대축전 등 5개 도 단위 체육대회를 연이어 개최하게 된다.
메인 대회인 전남체전에는 도내 22개 시·군에서 1만5천여 명의 선수단이 참가해 23개 종목 경기를 치를 예정이다. 광양시는 광양공설운동장을 주경기장으로 정하고 23개 종목 경기장을 확보했으며, 사격(나주국제사격장)과 골프(인근 골프장)를 제외한 21개 종목은 관내에서 분산 개최할 수 있다.
축구 5개 구장, 테니스 14면, 탁구 25면, 배드민턴 8면, 볼링 20레인, 수영 20레인, 궁도 11사대 등 주요 시설을 갖추고 있어 선수단 이동 편의를 높인다는 계획이다. 시는 유치 확정에 따라 올 7월 하반기 정기인사에서 관광문화환경국 체육과 내 '전남체전 T/F팀'을 구성하고, 주경기장·실내체육관 도색, 축구전용구장 2면 정비, 마동테니스장 6면 인조잔디 교체, 실내체육관 흡음공사, 기타 경기장 개·보수 등 후속 작업에 들어간다.
김용서 광양시체육회장은 "23개 전 종목이 원활히 운영될 수 있도록 경기장 관리와 선수 지원에 만전을 기하겠다"며 "참가 선수단이 최상의 환경에서 경기에 임할 수 있도록 준비하겠다"고 말했다. 시 관계자는 "25년 만에 전남체전이 다시 광양에서 열리는 만큼 차질 없이 준비해 도민 화합과 지역 경제 활성화에 도움이 되는 대회가 되도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.
