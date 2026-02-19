순창군, 정보공개 종합평가 7년 연속 '최우수'

사전정보공표·청구 처리 등 전 분야 우수 성과
[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군이 행정안전부 주관 '2025년 정보공개 종합평가'에서 최우수기관에 선정되며 7년 연속 최고 등급을 달성했다고 19일 밝혔다.
정보공개 종합평가는 중앙행정기관과 지방자치단체, 공공기관을 대상으로 매년 실시되며, 정보공개 운영 전반을 점검하는 제도다.
올해는 561개 기관을 대상으로 사전정보공표, 원문공개, 청구 처리, 고객관리, 제도 운영 등 5개 분야 12개 지표를 평가해 최우수·우수·보통·미흡 4단계로 등급을 부여했다.
순창군은 제도 시행 첫해인 2019년부터 꾸준히 상위권 성적을 유지해 왔으며, 이번 평가에서 96.55점을 받아 기초 군 단위 평균 84.78점을 크게 웃돌았다.
특히 지난해에는 다년간 공개정보 분석을 바탕으로 공개 수요가 높은 702건의 정보를 홈페이지에 사전 공표하고, 정보공개 청구를 지연 없이 처리한 점이 높은 평가를 받았다.
최영일 순창군수는 "군민이 체감하는 투명 행정을 위해 전 직원이 노력한 결과"라며 "앞으로도 정보공개 제도를 내실 있게 운영해 신뢰받는 행정을 이어가겠다"고 말했다.
