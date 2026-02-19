전북교육청, 4개 신설학교 3월 개교 준비 완료

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도교육청이 전주·군산 개발지구와 동부산악권 교육 수요에 대응해 다음 달 4개 학교를 새로 연다.
19일 전북교육청에 따르면 전주시 송천동 전주솔내유치원, 군산시 내흥동 군산새빛유치원과 군산내흥초등학교, 장수군 계북면 덕유샘학교 등 총 4개교가 3월 개교한다.
전주솔내유치원은 16학급, 군산새빛유치원은 14학급, 군산내흥초등학교는 25학급, 덕유샘학교는 7학급 규모로 신입생을 맞는다.
전주솔내유치원과 군산새빛유치원, 군산내흥초등학교는 전주·군산 개발지구 내 공동주택 입주에 따른 학생 증가에 대응해 설립됐다.
옛 원촌초 부지에 들어서는 덕유샘학교는 동부산악권 특수학교로, 장수·무주·진안 지역 특수교육대상학생들의 교육 여건을 개선하는 거점 역할을 맡는다.
전북교육청은 지난해 12월 교직원 인사를 시작으로 개교 준비를 단계적으로 진행해 왔다. 시설공사를 마무리한 가운데 교실 정비와 기자재 설치, 학습 환경 점검 등 막바지 준비에 속도를 내고 있다.
김정주 행정과장은 "학생과 학부모가 안심할 수 있도록 개교 전까지 세부 점검을 철저히 하겠다"며 "안전하고 쾌적한 교육환경 조성에 지속적으로 힘쓰겠다"고 밝혔다.
