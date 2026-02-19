전남교육청, 소규모 사립유치원에도 순회 영양교사 배치

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도교육청이 소규모 사립유치원까지 순회 영양교사를 지원하며 2026년 안전하고 건강한 유치원 급식 내실화에 나선다.
전남교육청은 순천만생태문화교육원에서 '2026년 사립유치원 급식기본계획 설명회'를 열고 유치원 급식의 위생·안전 및 영양관리 강화 방안을 공유했다고 19일 밝혔다.
이번 설명회는 사립유치원 급식 운영의 전문성과 역량을 높이고, 유아 건강을 고려한 위생·안전 중심 급식 환경을 조성하기 위해 마련됐다.
전남교육청은 학교급식법이 유치원에 적용된 지 5년이 되는 올해를 기점으로 사립유치원 급식 운영이 체계화 단계에 접어든 것으로 보고 있다. 특히 교육지원청 소속 순회 영양교사를 소규모 사립유치원에 지원해 위생·영양관리 체계를 현장에 정착시키고, 유아기 식생활 교육을 강화해 급식의 질을 높이는 데 중점을 두기로 했다.
또 2024년 '유치원 급식 영양관리 자료집' 발간과 2025년 '유아 영양·식생활교육 교구 및 워크북' 제작에 이어, 찾아가는 맞춤형 급식 컨설팅을 운영 중이다. 이를 통해 유아에게 균형 잡힌 영양을 제공하고 놀이 중심 식생활 교육으로 바른 식습관을 형성하는 유치원 급식·교육 환경을 지속적으로 조성하고 있다.
이번 설명회에서는 급식운영관리, 영양관리 강화, 영양·식생활 지도, 위생·안전관리 강화 등 유치원 급식 전반의 운영 방향을 제시했다. 특히 '사례로 보는 유치원 급식 위생 관리' 교육을 통해 현장에서 바로 적용 가능한 실천 중심 관리 방안을 소개해 참여자들의 호응을 얻었다.
박재현 체육건강과장은 "이번 설명회가 현장의 급식 운영을 안정적으로 이끄는 데 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "사립유치원 급식 기본계획을 토대로 교육현장과 적극 소통하면서 안전하고 질 높은 유치원 급식을 제공하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
