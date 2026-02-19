익산시, 고향사랑기부제 20억원 목표 상향

프리미엄 답례품 강화·치유숲 조성 추진 본격화
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 고향사랑기부제 4년 차를 맞아 올해 모금 목표액을 20억 원으로 높이고 공격적인 모금 전략에 나섰다.
익산시는 지난해 14억 8500만 원을 모금해 전북 14개 시·군 가운데 1위를 기록했다고 19일 밝혔다. 이는 전년 6억 6500만 원 대비 223% 증가한 수치로, 역대 최고 실적이다.
시는 기부자의 60%를 차지한 30~40대 직장인을 겨냥한 맞춤형 답례품 구성과 민간 플랫폼 '위기브(Wegive)'를 활용한 온라인 홍보 전략이 성과로 이어진 것으로 분석했다.
올해는 세액공제 확대를 기회로 삼는다. 2026년부터 10만 원 초과 20만 원 이하 기부금에 대한 세액공제율이 16.5%에서 44%로 상향되는 만큼, 실질 부담 완화 효과를 적극 알릴 계획이다.
이에 맞춰 5만~6만 원대 프리미엄 답례품을 대폭 강화했다. 익산 소고기, 명품 한과, 전통 장류 등 고급 상품군을 확대해 세제 혜택과 품질을 동시에 잡겠다는 전략이다.
기부금 활용 사업도 체감도 중심으로 추진한다. 고향사랑기금 1호 사업인 '어린이·청소년 시내버스 100원 요금제'를 지속 운영하고, 신규로 '익산사랑 치유숲 조성사업'을 추진한다.
장애인과 비장애인이 함께 이용하는 힐링 공간을 조성해 기부 가치 확산에 나선다. 아울러 향우회 및 출향 인사 네트워크를 강화해 고액 기부자 발굴에도 힘을 쏟을 방침이다.
시 관계자는 "지난해 성원은 익산의 미래를 응원하는 뜻이었다"며 "올해는 20억 원 달성을 넘어 기부자와 시민이 함께 체감하는 고향사랑 모델을 완성하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com