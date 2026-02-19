전북, 지방소멸대응기금 193억원 투입 '본격화'

공공산후조리원·소아의료 확충 통한 체감 성과 가시화
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 인구 감소 대응과 지역 활력 제고를 위해 올해 지방소멸대응기금 193억 원을 투입하며 본격적인 실행에 나섰다.
19일 도에 따르면 '가고 싶고, 살고 싶은 올라운드(All-round) 전북시대' 실현을 목표로 4개 분야 19개 사업을 중점 추진한다. △정주 여건 개선 및 생활 인프라 확충 △지역 특화산업 육성과 일자리 기반 강화 △생활인구 유입 및 관계인구 활성화 △생태·치유 기반 지역 활력 제고 등이다.
정주 여건 개선 분야에는 102억 원을 배정했다. 전북형 반할주택 조성과 공공산후조리원 건립 등을 통해 주거 부담을 완화하고, 출산·보육·편의시설을 확충해 정착 기반을 다진다는 구상이다.
특화산업 육성과 일자리 확대에는 60억 원을 투입한다. 청년창업 스마트팜 패키지 지원, 청년 디딤돌 스마트팜 조성, 특장차 전문인력 양성 거점공간 구축 등을 통해 농생명·특장차 산업을 고도화하고, 전문인력 양성과 외국인 정착 지원으로 지역 경제에 활력을 더한다.
생활인구 유입과 관계인구 활성화에는 15억 원이 투입된다. 자연휴양림 워케이션 거점 조성, 1시군-1생활인구 특화사업 등을 통해 체류형 프로그램을 확대한다.
생태·치유 기반 사업에는 16억 원을 배정했다. 생태힐링 에코캠핑 삼천리길 조성, 농촌 찾아가는 사회서비스 활성화 등을 통해 청정 자원을 활용한 관광·복지 연계 모델을 강화한다.
기금 투입 사업은 성과도 나타내고 있다. 남원시에 문을 연 '산후케어센터, 다온'은 동부권 산모들의 접근성을 크게 개선했다. 정읍시는 내년 1월 개원을 목표로 공공산후조리원 건립을 진행 중이며, 완공 시 도내 전역에서 산후 돌봄이 가능한 체계가 구축될 전망이다.
정읍 소아외래진료센터와 어린이전용병동도 지난해 6월 개소 이후 의료 공백 해소에 기여하고 있다. 지난해 말까지 외래 6459명, 입원 655명이 이용했다.
2022년부터 추진 중인 청년창업 스마트팜 패키지 지원사업도 주목된다. 최근 4년간 인구감소(관심)지역 11개 시군에서 64개 농가가 지원을 받았으며, 올해도 20개소를 추가 선정한다. 도는 지난해 농식품부 시설원예 분야 평가에서 전국 최우수 지방자치단체로 선정됐다.
조윤정 전북자치도 인구청년정책과장은 "임신·출산 의료 인프라와 일자리 기반 구축 등 체감도 높은 분야에서 성과를 내고 있다"며 "확보된 193억 원을 도민이 빠르게 체감할 수 있도록 차질 없이 추진하겠다"고 밝혔다.
