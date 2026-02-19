경기도, 아이돌보미 교육기관 5개 공개 모집

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 아이돌보미 교육기관 5개를 공개 모집한다고 19일 밝혔다.
도에 따르면 아이돌보미 교육기관은 아이돌보미 교육생 모집부터 이론·실기 교육 및 현장실습 운영 전반을 담당하는 기관으로, 도는 교육 접근성을 높이기 위해 기존 8개였던 교육기관을 총 13개로 확대 지정할 계획이다.
이번 공개 모집을 통해 ▲남부1(수원·오산) ▲남부3(화성·평택) ▲동부2(광주·여주·이천) ▲북부1(구리·남양주·가평·양평) ▲북부3(파주·김포) 5개 권역에 각 1개씩 선정한다.
신청 자격은 해당 권역에 소재하고 직업교육 경험과 시설을 갖추고 국민내일배움카드를 활용할 수 있는 기관이며, 3월 5일부터 6일까지 이틀간 경기도청 가족정책과로 방문 또는 우편을 통해 서류를 접수해야 한다. 도에서는 접수된 기관 대상 선정심사를 거쳐 3월 중 최종결과를 발표할 예정이며 자세한 내용은 경기도 누리집 공고를 통해 확인할 수 있다.
경기도 관계자는 "교육기관을 기존 8개소에서 13개소로 확대함으로써 교육 접근성을 대폭 개선할 것"이라며 "교육기관 운영을 통해 역량있는 아이돌보미 인력을 양성하여 고품질 돌봄 서비스 체계를 구축해 나가겠다"고 밝혔다.
