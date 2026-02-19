부산교육청, 공·사립 유치원 내실화 정책사업 본격 가동

유아 학습권 보호와 교육 경쟁력 강화
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 공·사립 유치원의 교육력 강화를 위해 '유아교육 정책사업' 운영 기관 선정을 모두 마치고 '같이 배우고 함께 키우는 부산' 실현에 박차를 가한다고 19일 밝혔다.
유아교육 정책사업은 그간 사립유치원 무상교육비 지원 등 현금성 지원에만 치중돼 있다는 인식을 넘어, 유치원이 교육기관으로서 본연의 역할을 다할 수 있도록 공교육 중심의 유아교육 체계를 강화하는데 중점을 뒀다.
시교육청은 유아교육의 질적 도약을 위해 정책의 핵심 방향을 총 5개의 영역으로 추진한다.
지역적 특수성과 단위 유치원의 특색을 반영한 '부산테마형(BTS) 교육과정'을 통해 유치원마다 독창적인 교육 브랜드를 확립하도록 지원한다.
소규모 공립유치원들이 공동 교육과정을 운영하고 교육 자원을 공유하는 '한울타리 유치원' 모델을 통해 유아의 학습권을 보호하고 교육 여건을 획기적으로 개선해 나간다.
디지털 전환 시대에 발맞춰 '미래아이(AI)유치원'을 운영하여 놀이 중심 교육에 AI를 접목한 디지털 소양 기초를 다지는 한편, 유치원과 초등학교의 교육과정을 잇는 '유초연계 이음교육'을 실시한다.
유아의 안정적인 입학 적응을 돕고, 학부모의 불안감을 근본적으로 해소하여 유치원 교육에 대한 신뢰를 공고히 할 계획이다.
유치원의 안정적 운영을 위해 '3세대 하모니 자원봉사자'를 배치해 유아의 정서적 안정을 돕는다. 유치원-어린이집 협력 모델인 'HuG 방과후과정(돌봄)'과 '돌봄교실'을 운영해 보호자의 양육 부담도 덜어준다.
또 교육 현장의 실질적인 변화를 위해 교사들이 자발적으로 연구하고 실천하는 '전문적학습공동체'를 전폭 지원한다.
유아 1인당 4만 원의 '문화예술 및 놀이' 예산을 지원해 예술적 감수성과 인성을 함양할 수 있는 환경을 조성한다.
5세 유아를 대상으로 한 '생존수영교육'은 유아의 전인적 성장을 돕는 동시에 유치원의 프로그램 경쟁력을 높이는 핵심 동력이 될 것으로 기대된다.
김석준 교육감은 "부산 유아교육 정책의 핵심은 공·사립 유치원 모두가 탄탄한 교육력을 바탕으로 안정적으로 운영될 수 있는 토대를 만드는 것"이라며 "유아들이 행복하게 배우고 학부모가 안심하고 보낼 수 있는 '전국 최고의 유아교육 환경'을 부산에서 실현하겠다"고 말했다.
