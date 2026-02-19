전국 광역단체장 2월19일 일정

▲김진태 강원도지사
- 투자유치 정책 발표(11:10 본관 소회의실)
▲김영환 충북지사
- 충북 투자유치 경험 공유의 장(15:45 대회의실)
▲김관영 전북지사
- 공식 일정 없음
▲이철우 경북 도지사
- 실·국·원장 간부회의(09:30 원융실)
- 주(駐) 부산일본총영사 내방(11:00 접견실)
▲강기정 광주시장
- 2026 광주·전남 대통합 포럼(13:00 국회도서관)
▲김영록 전남지사
- 2026 광주·전남 대통합 포럼(13:00 국회도서관)
▲이장우 대전시장
- KAIST 혁신 디지털 의과학원 착공식(10:00 KAIST 문지캠퍼스)
- 제294회 임시회 제1차 본회의(14:00 본회의장)
▲최민호 세종시장
- 공공기관장 회의(09:00 집현실)
▲김태흠 충남지사
- 도-한국노총 보령 서천지역지부 임원 간담회(14:00 접견실)
▲유정복 인천시장
- 통상업무
▲박형준 부산시장
- 만덕센텀 고속화도로 개통초기 현장점검 및 교통안정화 대책회의(07:30만덕IC)
- 언론 인터뷰-헤럴드경제(10:20 집무실)
- 접견-한국환경청화협회 부산지회(11:00 의전실)
- 우리동네 ESG센터 7호점 개소식(14:00 개금종합사회복지관)
- 접견-부산교원단체총연합회(16:00 의전실)
▲박완수 경남지사
- 주한 체코대사 면담(15:00 도청 접견실)
▲김두겸 울산시장
- ㈜HET 변압기 제조설비 확장 이전 업무협약(10:00 시장실)
▲김동연 경기도지사
- 통상업무
▲오영훈 제주도지사
- 제81회 식목일 기념 2026년 첫 나무심기 행사(10:10 제주시 구좌읍)
