한은, 설 연휴 국제금융시장 점검…"대내외 리스크 경계 지속"

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 한국은행은 설 연휴 기간 중 국제금융시장 동향과 국내 금융·외환시장에 미칠 영향을 점검하기 위해 '시장상황 점검회의'를 개최했다.
19일 한국은행에 따르면 이날 오전 8시 유상대 부총재 주재로 통화정책국장, 국제국장, 금융시장국장 등이 참석한 가운데 설 연휴(2월 14~18일) 기간 국제금융시장 상황을 점검했다.
연휴 기간 국제금융시장은 미국 소비자물가지수(CPI) 발표, 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 공개, 주요 기업 실적 발표, 미-이란 핵 협상 진행 경과 등의 영향을 받으며 주요 가격 변수가 소폭 등락했다.
이 기간 주요국 국채금리는 대체로 소폭 하락했고 주가는 상승했다. 미국 국채 2년물 금리는 변동이 없었고, 10년물은 2bp 하락했다. 독일 10년물은 4bp, 영국 10년물은 8bp 각각 하락했다. 주가는 S&P500과 나스닥이 각각 0.7% 상승했고, 유로스톡스50은 1.5% 올랐다. 미 달러화지수(DXY)는 0.8% 상승했다.
한국물의 경우 원화는 미 달러화 대비 0.7% 약세(NDF 기준)를 나타냈으며, 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 18일 기준 22.5bp로 낮은 수준을 유지했다.
유 부총재는 "설 연휴 기간 국제금융시장이 큰 이벤트 없이 비교적 안정세를 보였으나 주요국 통화정책 기조와 재정 확대에 대한 경계감, 인공지능(AI) 수익성 논란, 지정학적 리스크 등 글로벌 불안 요인이 상존하고 있다"고 밝혔다.
이어 "국내에서는 2월 들어 주요 가격 변수의 변동성이 높아진 만큼 대내외 리스크 요인의 전개 상황과 국내 금융·외환시장에 미치는 영향을 경계감을 갖고 지속 점검해 나가겠다"고 덧붙였다.
