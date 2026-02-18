[UCL] '이강인 교체 투입' PSG, PO 1차 모나코 원정 3-2

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인이 뛰는 파리 생제르맹(PSG)이 데지레 두에의 멀티 골을 앞세워 AS모나코를 꺾었다. UEFA 챔피언스리그 16강 진출에 유리한 고지를 잡았다.
PSG는 18일(한국시간) 모나코 루이 2세 경기장에서 열린 2025-2026 UCL 녹아웃 라운드 플레이오프 1차전 원정 경기에서 모나코를 3-2로 이겼다. PSG는 26일 오전 5시 파리 파르크 데 프랭스에서 열리는 2차전에서 비기기만 해도 16강에 오른다. 리그 페이즈에서 PSG는 승점 14(4승 2무 2패)로 11위, 모나코는 승점 10(2승 4무 2패)으로 21위를 기록했다. 1∼8위는 16강에 직행했다.
PSG는 시작부터 흔들렸다. 경기 시작 56초 만에 누누 멘드스의 패스 실책이 나왔다. 알렉산드르 골로빈의 크로스에 이은 폴라린 발로건의 헤더로 선제골을 내줬다. 전반 18분에는 발로건에게 추가골도 허용했다. PSG는 전반 22분 비티냐의 페널티킥이 막혔다. 전반 26분에는 우스만 뎀벨레가 왼쪽 종아리 통증을 호소하며 교체로 나갔다.
경기는 두에 투입 이후 달라졌다. 뎀벨레 대신 들어간 20세 두에는 투입 2분 만인 전반 29분 추격골을 넣었다. 페널티지역 왼쪽에서 브래들리 바르콜라의 패스를 받아 왼발 슈팅으로 마무리했다. 두에는 전반 41분에도 왼쪽에서 감아찬 슈팅으로 동점 골 장면을 만들었다. 상대 골키퍼가 쳐낸 공을 아슈라프 하키미가 재차 슈팅해 득점했다.
모나코는 후반 3분 골로빈이 비티냐의 발을 밟아 레드카드를 받고 퇴장당하며 PSG는 수적 우위를 잡았다. PSG는 후반 22분 역전골을 넣었다. 두에가 워렌 자이르에메리의 패스를 받아 왼발 땅볼 슈팅으로 결승골을 만들었다.
벤치에서 출발한 이강인은 후반 24분 흐비차 크바라츠헬리아 대신 교체 투입돼 종료까지 뛰었다. 이강인은 슈팅 3개, 패스 성공률 88%를 기록했고 공격포인트는 없었다.
