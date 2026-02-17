이호선, '운명전쟁49' 1회 만에 하차…"내가 나설 길 아냐"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 상담전문가인 이호선 교수가 디즈니+ 예능 '운명전쟁49' 1회 출연 만에 하차한 이유를 밝혔다.
17일 이 교수는 자신의 SNS에 "누가 뭐래도 저는 평생 기독교인이다. 또 그보다는 짧지만 꽤 오래 상담을 했다"면서 '자괴지심'이라는 사자성어가 담긴 사진을 게재했다.
이 교수는 "그래서 하나님 시선을 늘 의식하고, 저와 함께하는 모든 내담자를 위해 기도한다"라고 설명했다.
이 교수는 "내담자들중에는 불안봇짐을 지고 점집과 종교기관 그리고 상담현장을 오가는 분들도 많이 계신다"라며 "때문에 상담과 무속의 차이도 잊지않고 공부한다. 운명을 읽는 것인지 운명을 찍는 것인지, 상담과 무속은 어떤 차이가 있는지 연구하며 그 속에서 저의 정체성을 잃지 않기 위해 부단히 노력한다. 그 모든 순간에도 고통받는 분들이 있음을 기억한다"라고 말했다"고 강조했다.
그러면서 "최근 방영된 프로그램을 1회 만에 내려온 건 막상 시작하고서야 제가 나설 길이 아닌 걸 알았기 때문이다. 보다 신중하게 나아갈 길 앞에 서야 함을 배웠다. 이 나이에도 부끄러운 방식으로나마 다시 배운다. 들어선 길에서 돌아서 정신을 바짝 차리고 살겠다"라고 전했다.
'운명전쟁49'는 49인의 운명술사들이 모여 다양한 미션을 수행하며 자신의 운명을 시험하는 형식의 서바이벌이다.
이 교수는 현재 JTBC '이혼 숙려 캠프', tvN 스토리 '이호선 상담소' 등에 출연 중이다.
