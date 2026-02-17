남자부보다 먼저 붙었다... '세기의 라이벌' 미국-캐나다, 여자 하키 결승 격돌

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = '관세 전쟁'으로 촉발된 미국과 캐나다의 갈등이 스포츠 무대에서도 뜨겁게 달아오른 가운데, 여자 아이스하키에서 두 나라가 먼저 올림픽 결승에서 맞붙게 됐다.
미국 여자 아이스하키 대표팀은 17일(한국시간) 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 준결승에서 스웨덴을 5-0으로 완파하며 결승행을 확정했다. 공수에서 압도적인 경기력을 선보인 미국은 경기 내내 주도권을 놓치지 않았다.
이어 진행된 또 다른 준결승에서는 디펜딩 챔피언 캐나다가 스위스를 2-1로 제압하고 결승 티켓을 손에 넣었다. 접전 끝에 승리를 거둔 캐나다는 대회 2연패를 향한 도전을 이어가게 됐다.
이로써 1998년 나가노 동계 올림픽에서 여자 아이스하키가 정식 종목으로 채택된 이후, 미국과 캐나다는 통산 7번째로 올림픽 금메달을 놓고 격돌하게 됐다. 결승전은 19일 같은 장소에서 열린다.
이번 대회 흐름만 놓고 보면 미국의 기세가 매섭다. 조별리그에서 캐나다를 5-0으로 대파한 데 이어, 준결승까지 6전 전승을 기록 중이다. 6경기에서 무려 31골을 몰아넣는 동안 단 1골만 내주는 완벽에 가까운 경기력을 과시했다. 공격력과 수비 조직력 모두에서 안정감을 보여주고 있다.
다만 올림픽 통산 성적에서는 여전히 캐나다가 앞선다. 여자 아이스하키가 열린 역대 7번의 올림픽 가운데 캐나다는 5차례 금메달을 차지했고, 미국은 1998년과 2018년 두 차례 정상에 올랐다.
