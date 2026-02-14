3위와 단 0.98점 차... '점프 실수' 피겨 차준환, 최종 4위로 메달 불발

한국 피겨 남자 싱글 최고 성적···아쉬운 두 번째 점프 실수

'금메달 유력 후보' 미국 말리닌, 2번 넘어지며 8위까지 추락

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 단 0.98점 차. 차준환(서울시청)의 세 번째 올림픽 도전은 아쉬운 4위로 막을 내렸다.

차준환은 14일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 피겨스케이팅 남자 싱글 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 95.16점, 예술점수(PCS) 87.04점을 합쳐 182.20점을 기록했으나, 감점 1점이 적용돼 최종 181.20점을 받았다.

[밀라노 로이터=뉴스핌] 피겨 차준환이 14일 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 피겨스케이팅 남자 싱글 프리스케이팅에 출전해 연기를 펼치고 있다. 2026.02.14 wcn05002@newspim.com

앞서 쇼트프로그램에서 92.72점을 기록했던 그는 총점 273.92점을 완성했다. 하지만 동메달을 차지한 사토 슌(274.90점)에 0.98점이 모자라며 최종 4위에 이름을 올렸다. 쿼드러플 토루프에서의 착지 실수만 아니었다면 충분히 시상대에 오를 수 있었던 점수였기에 아쉬움은 더욱 컸다.

이번 대회는 차준환에게 세 번째 올림픽 무대였다. 2018년 평창 동계올림픽에서 15위로 한국 남자 싱글 최고 순위를 새로 쓴 그는, 2022년 베이징 동계올림픽에서 5위에 오르며 다시 한 번 역사를 바꿨다. 그리고 이번 밀라노·코르티나 대회에서는 순위를 한 계단 더 끌어올리며 또 다른 이정표를 세웠다.

[밀라노 로이터=뉴스핌] 피겨 차준환이 14일 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 피겨스케이팅 남자 싱글 프리스케이팅에 출전해 연기를 펼치고 있다. 2026.02.14

이날 24명의 출전 선수 가운데 19번째로 은반에 오른 차준환은 프리스케이팅 프로그램 '광인을 위한 발라드(Balada para un Loco)'에 맞춰 연기를 시작했다. 첫 점프 과제였던 쿼드러플 살코를 깔끔하게 성공시키며 좋은 흐름을 만들었다. 그러나 이어 시도한 쿼드러플 토루프에서 착지가 흔들리며 빙판에 넘어졌고, 이 장면이 전체 점수에 결정적인 영향을 미쳤다.

그는 곧바로 몸을 추스르고 연기를 이어갔다. 트리플 러츠-트리플 루프 콤비네이션과 트리플 악셀을 안정적으로 수행하며 전반부 점프 요소를 정리했다. 스텝시퀀스는 최고 난도인 레벨4 판정을 받으며 프로그램의 완성도를 끌어올렸다.

[밀라노 로이터=뉴스핌] 피겨 차준환이 14일 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 피겨스케이팅 남자 싱글 프리스케이팅에서 점프 도중 넘어지고 말았다. 2026.02.14

10% 가산점이 붙는 후반부에도 집중력을 유지했다. 트리플 플립-싱글 오일러-트리플 살코 콤비네이션을 정확하게 소화했고, 이어진 트리플 악셀-더블 악셀 시퀀스 점프 역시 깔끔하게 마쳤다. 체인지 풋 콤비네이션 스핀은 레벨3 판정을 받았지만, 마지막 트리플 플립을 안정적으로 뛰어낸 뒤 코레오시퀀스와 플라잉 카멜 스핀(레벨4), 플라잉 체인지 풋 콤비네이션 스핀(레벨4)으로 연기를 마무리했다.

한편 이번 대회에서는 강력한 우승 후보들이 예상 밖 부진을 겪으며 이변이 속출했다. 총점 291.58점을 기록한 미하일 샤이도로프가 아무도 예상하지 못한 깜짝 금메달을 차지했다. 샤이도로프는 카자흐스탄에 32년 만의 동계올림픽 금메달을 안겼다. 은메달은 280.06점을 받은 카기야마 유마가, 동메달은 사토가 가져갔다.

[밀라노 로이터=뉴스핌] 미국의 피겨 선수 말리닌이 14일 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 피겨스케이팅 남자 싱글 프리스케이팅에서 점프 도중 넘어지고 말았다. 2026.02.14

가장 큰 충격은 미국의 일리야 말리닌이었다. 금메달 후보로 꼽혔던 그는 두 차례 점프 실수를 범하며 264.49점에 그쳤고, 쇼트에서 선두였던 순위는 8위까지 떨어졌다.

wcn05002@newspim.com