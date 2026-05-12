청와대, 범정부 갈등조정체계 본격 가동…"국민 불편 선제 해결"

AI 핵심 요약beta
- 청와대는 12일 국민권익위와 서울 포스트타워에서 제1차 갈등조정담당관 워크숍을 열었다.
- 워크숍은 이재명 대통령의 경청 국정 의지를 반영해 범정부 갈등 대응체계를 가동했다.
- 정부는 모든 지방정부 담당관 지정으로 민원 예방과 협업체계를 완성한다.
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 국민권익위원회와 함께 12일 오후 서울 포스트타워에서 '제1차 갈등조정담당관 워크숍'을 개최하고, 국민 생활 현장의 갈등과 반복적인 민원에 대한 범정부 대응체계를 본격 가동했다고 밝혔다.
청와대 측은 "이번 워크숍은 국민의 민원을 보물창고로 여기며 끝까지 듣고 책임 있게 해결하라는 이재명 대통령의 국정 운영 의지를 반영한 것"이라고 설명했다.
정부는 국민주권정부 출범 이후 강조해 온 '경청과 소통의 국정철학'을 전 행정기관에 구체적으로 정착시키겠다는 취지로 워크숍을 마련했다.
행사에는 전성환 청와대 경청통합수석과 정일연 국민권익위원장을 비롯해 중앙정부와 지방정부, 교육청 갈등조정담당관 300여 명이 참석했다.
최근 반복적인 민원과 집단갈등이 복합화·장기화되면서 정부는 범정부 협업체계를 구축하고자 각 기관에 '갈등조정담당관'을 지정했다. 담당관은 기관 내 집단민원과 특이민원의 접수 및 처리를 총괄·관리하며, 민원 발생 원인을 사전에 점검하고 관계기관 간 협의와 현장 조정 등 갈등 해결을 지원한다.
또한 민원 대응 과정에서 기관 간 '책임 떠넘기기'나 소극행정 발생을 방지해 국민 입장에서 문제를 조정·관리하는 현장 책임자 역할도 수행하고 있다. 현재 중앙정부 51개 기관과 전국 17개 시·도 교육청이 갈등조정담당관을 지정했으며, 지방정부도 145개 기관이 지정 절차를 완료했다.
정부는 이달 말까지 모든 지방정부의 갈등조정담당관을 지정해 전국 단위 갈등 조정 대응체계를 완성할 계획이다. 이날 워크숍에서는 국민이 여러 기관을 전전하며 답을 기다리는 일이 반복되지 않도록, 갈등 발생 초기부터 관계기관이 함께 대응하는 현장 중심 조정 기능을 대폭 강화하는 방안이 논의됐다.
정부는 반복 민원 사전 예방, 특이민원 신속 대응, 현장 경청 강화, 기관 간 협업체계 구축 등을 핵심 추진 과제로 제시했다. 청와대와 국민권익위, 갈등조정담당관이 참여하는 협업체계를 통해 장기 미해결 민원과 집단갈등 사안을 집중 관리하고, 기관별 추진 실적도 정기적으로 점검해 우수사례를 확산해 나가기로 했다.
전 수석은 "국민주권정부는 갈등을 회피하는 정부가 아니라 국민의 목소리를 직접 듣고 조정하는 정부"라며, 갈등조정담당관이 국민과 정부를 잇는 현장 소통의 중심 역할을 하게 될 것이라고 밝혔다. 이어 "대통령께서도 민원 해결의 골든타임을 놓치지 않는 책임행정을 여러 차례 강조해 왔다"며 "국민의 불편과 갈등을 선제적으로 해결하는 것이 국민 신뢰 회복의 출발점"이라고 강조했다.
pcjay@newspim.com