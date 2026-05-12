대통령 한마디에 KB국민은행도 "상록수 채권 전액 새도약기금 매각"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 12일 금융권 장기연체채권 추심을 비판했다.
- KB국민은행이 상록수제일차유동화전문유한회사의 장기연체채권을 캠코 새도약기금에 매각했다.
- 매각 시 추심 중단하고 채무조정 추진하며 상환 불가 채권은 소각한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
2003년 설립 후 장기간 연체채권유지
신한카드 이어 국민은행 등 금융권 매각 속도
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 이재명 대통령이 금융권 장기연체채권 추심을 향해 강력한 비판의 메시지를 내놓은 가운데, 금융권이 앞다퉈 장기연체채권 매각에 나섰다.
KB국민은행(은행장 이환주)이 12일 민간 부실채권 처리회사 상록수제일차유동화전문유한회사가 보유한 장기연체채권 중 KB국민은행 지분에 해당하는 채권 전액을 한국자산관리공사(캠코)의 새도약기금에 매각하기로 결정했다고 밝혔다.
KB국민카드(사장 김재관)도 별도의 채권 잔액은 없으나 지분 보유사로서 채권매각에 동의하기로 했다.
상록수는 2003년 카드대란 당시 신용불량자의 부실채권을 정리하기 위해 10개 금융기관이 출자해 설립한 유동화전문회사(SPC)다. 실제 채권 매각을 위해서는 전체 주주 전원의 동의가 필요하다.
현재 상록수 지분은 신한카드(30%), 하나은행(10%), IBK기업은행(10%), 우리카드(10%), KB국민은행(5.3%), KB국민카드(4.7%) 등이 보유하고 있으며, 나머지 30%는 대부업체 등 3곳이 각각 10%씩 보유하고 있다
이중 최대주주인 신한카드는 대통령 지적 직후 빠르게 매각 의사를 밝혔으며 나머지 금융사들도 속속 매각을 검토중이다.
연체채권이 새도약기금으로 이관되면 추심은 즉시 중단되고 채무자의 상환 능력에 따라 채무조정 및 분할상환이 추진된다. 기초생활수급자 등 상환능력이 없다고 판단되는 차주에 대해서는 1년 이내에 채권이 자동 소각될 예정이다.
한편 이 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "아직도 이런 원시적 약탈금융이 버젓이 살아남아 서민들의 목줄을 죄고 있는 줄 몰랐다"며 "관할당국은 왜 이런 부조리를 발견조차 하지 못했느냐"고 비판한바 있다.
KB국민은행 관계자는 "그동안 장기 연체 채무자들이 금융 사각지대에 놓여 있었다는 사실을 무겁게 받아들인다"며 "앞으로도 취약계층들이 다시 경제활동에 참여할 수 있는 기반을 마련하도록 은행의 사회적 책임을 다하겠다"고 밝혔다.
peterbreak22@newspim.com